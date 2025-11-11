ua en ru
РФ снова атаковала Одесскую область дронами: повреждены энергообъекты и депо "Укрзализныци"

Украина, Вторник 11 ноября 2025 08:28
РФ снова атаковала Одесскую область дронами: повреждены энергообъекты и депо "Укрзализныци" Фото: последствия обстрела Одесской области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталья Кава

В ночь на вторник, 11 ноября, российские войска снова атаковали юг Украины ударными беспилотниками. Целью были объекты инфраструктуры Одесской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую ОГА и ГСЧС.

Как сообщили в областной военной администрации, несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, в результате вражеской атаки есть повреждения гражданских энергетических и транспортных объектов.

На нескольких энергетических предприятиях возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели. Также зафиксированы разрушения в депо "Укрзализныци" и административных зданиях.

Фото: последствия обстрела Одесской области (t.me/odeskaODA)

По предварительной информации, один человек получил осколочные ранения. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь.

Из-за ударов часть объектов критической инфраструктуры региона работает на генераторах. В области открыты пункты несокрушимости для населения.

Правоохранители документируют очередные военные преступления России против мирного населения Одесской области.

Фото: последствия обстрела Одесской области (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы в ночь на 11 ноября

Накануне вечером Воздушные силы предупреждали о движении ударных российских беспилотников в направлении юга Украины. По данным мониторинговых каналов, россияне запустили около 20 "Шахедов".

Также сегодня утром в Киеве и ряде областей был объявлен сигнал воздушной тревоги, причина - угроза баллистического удара. Впоследствии стало известно, что во время тревоги в Харькове были слышны звуки взрыва.

Однако городской голова Харькова Игорь Терехов уточнил, что это произошло в Харьковской области.

РФ снова атаковала Одесскую область дронами: повреждены энергообъекты и депо "Укрзализныци"
