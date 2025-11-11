Румыния активировала ПВО из-за атаки РФ на Украину: зафиксировано падение дрона возле границы

В ночь на 11 ноября Румыния привела в готовность системы противовоздушной обороны из-за массированной атаки российских дронов по украинским портам на Дунае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Украины.

По данным ведомства, радарами было зафиксировано движение группы беспилотников в зоне, прилегающей к румынскому воздушному пространству. Это стало основанием для превентивной активации систем ПВО. Из-за неблагоприятных погодных условий в юго-восточной части страны боевые самолеты Воздушной полиции не могли осуществить вылет.

В северной части уезда Тульча ночью также была активирована система оповещения населения, ведь на украинской стороне Дуная зафиксировали "большое количество взрывов".



"В 01:09 Минобороны Румынии было сообщено о столкновении летательного аппарата с землей в районе Гринду, примерно в 5 км к югу от границы. На место происшествия выехали военные группы, которые сообщили о возможном наличии обломков беспилотника. Район охраняется, поиски будут проведены рано утром", - сообщили в Минобороны Румынии.