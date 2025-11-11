ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Румыния активировала ПВО из-за атаки РФ на Украину: зафиксировано падение дрона возле границы

Румыния, Вторник 11 ноября 2025 10:36
UA EN RU
Румыния активировала ПВО из-за атаки РФ на Украину: зафиксировано падение дрона возле границы Фото: министр обороны Румынии Йонуц Моштяну (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 11 ноября Румыния привела в готовность системы противовоздушной обороны из-за массированной атаки российских дронов по украинским портам на Дунае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Украины.

По данным ведомства, радарами было зафиксировано движение группы беспилотников в зоне, прилегающей к румынскому воздушному пространству. Это стало основанием для превентивной активации систем ПВО. Из-за неблагоприятных погодных условий в юго-восточной части страны боевые самолеты Воздушной полиции не могли осуществить вылет.

В северной части уезда Тульча ночью также была активирована система оповещения населения, ведь на украинской стороне Дуная зафиксировали "большое количество взрывов".
Румыния активировала ПВО из-за атаки РФ на Украину: зафиксировано падение дрона возле границы

"В 01:09 Минобороны Румынии было сообщено о столкновении летательного аппарата с землей в районе Гринду, примерно в 5 км к югу от границы. На место происшествия выехали военные группы, которые сообщили о возможном наличии обломков беспилотника. Район охраняется, поиски будут проведены рано утром", - сообщили в Минобороны Румынии.

Обстрелы в ночь на 11 ноября

Вечером предыдущего дня Воздушные силы Украины зафиксировали движение ударных дронов противника в направлении южных регионов. По информации мониторинговых каналов, российские войска запустили около 30 беспилотников типа "Шахед".

Утром этого дня в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистического удара. Во время сигнала тревоги в Харькове прогремели взрывы.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что взрывы произошли не в черте города, а на территории Харьковской области.

Кроме того, российские дроны атаковали Одесскую область - в результате ударов повреждены объекты энергетической инфраструктуры и железнодорожные пути.

По данным Воздушных сил, российская армия в ночь на вторник, 11 ноября, запустила по территории Украины 119 беспилотников различных типов. Основной удар пришелся на Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую и Одесскую области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Румыния Дунай Атака дронов Война в Украине
Новости
Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии. В Генштабе рассказали об ударах по целям врага
Саратовский НПЗ и терминал в Феодосии. В Генштабе рассказали об ударах по целям врага
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа