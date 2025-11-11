ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Шахеды" летели с шести направлений: как этой ночью отработала ПВО

Украина, Вторник 11 ноября 2025 09:46
UA EN RU
"Шахеды" летели с шести направлений: как этой ночью отработала ПВО Иллюстративное фото: Россия ночью запустила 119 дронов (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на вторник, 11 ноября, запустила по территории Украины 119 беспилотников различных типов. Основной удар пришелся на Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую и Одесскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, враг применил 119 ударных беспилотников типа "Шахед", "Герань" и дронов других типов. Они были запущены с территории России -Курск, Миллерово, Орел, Брянск, и временно оккупированного Крыма - Гвардейское.

Для отражения атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем.

По состоянию на 09:30 силы ПВО сбили или подавили 53 вражеских дрона, в частности типов "Шахед" и "Герань". В то же время 59 ударных беспилотников попали по 18 локациям, а обломки сбитых дронов зафиксированы еще в одном месте.

Атака все еще продолжается, в небе остаются несколько вражеских беспилотников. Власти призывают граждан соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Обстрелы в ночь на 11 ноября

Вчера вечером Воздушные силы сообщили о движении ударных беспилотников противника в направлении южных регионов Украины. По данным мониторинговых ресурсов, российские войска запустили около 30 дронов типа "Шахед".

Утром этого дня в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара. Во время тревоги в Харькове прогремели взрывы.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что взрывы произошли не в самом городе, а на территории Харьковской области.

Также сегодня стало известно, что россияне атаковали дронами Одесскую область. Там повреждены энергетические объекты а также железнодорожная инфраструктура.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы Украины Война в Украине ПВО Атака дронов
Новости
РФ снова атаковала Одесскую область дронами: повреждены энергетические объекты и депо "Укрзализныци"
РФ снова атаковала Одесскую область дронами: повреждены энергетические объекты и депо "Укрзализныци"
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа