"Шахеды" летели с шести направлений: как этой ночью отработала ПВО

Российская армия в ночь на вторник, 11 ноября, запустила по территории Украины 119 беспилотников различных типов. Основной удар пришелся на Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую и Одесскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По данным Воздушных сил, враг применил 119 ударных беспилотников типа "Шахед", "Герань" и дронов других типов. Они были запущены с территории России -Курск, Миллерово, Орел, Брянск, и временно оккупированного Крыма - Гвардейское.

Для отражения атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем.

По состоянию на 09:30 силы ПВО сбили или подавили 53 вражеских дрона, в частности типов "Шахед" и "Герань". В то же время 59 ударных беспилотников попали по 18 локациям, а обломки сбитых дронов зафиксированы еще в одном месте.

Атака все еще продолжается, в небе остаются несколько вражеских беспилотников. Власти призывают граждан соблюдать правила безопасности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.