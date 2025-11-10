ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Как будут отключать свет 11 ноября: графики по регионам

Украина, Понедельник 10 ноября 2025 22:01
Как будут отключать свет 11 ноября: графики по регионам Иллюстративное фото: в Украине 11 ноября будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В большинстве регионов Украины завтра, 11 ноября, будут действовать графики почасовых отключений света.

Более детально об ограничениях электроснабжения - в материале РБК-Украина.

По информации "Укрэнерго", графики отключений света введут с 00:00 до 23:59. Они будут объемом от 2 до 3,5 очередей.

Киевская область

В Киевской области завтра, 11 ноября, планируют отключать свет таким образом:

Фото: график отключений света в Киевской области (t.me/dtek_ua)

Днепропетровская область

В Днепропетровской области 11 ноября будут действовать следующие графики:

Фото: график отключений света в Днепропетровской области (t.me/dtek_ua)

Одесская область

В Одесской области на 11 ноября планируются следующий график:

Фото: график отключений света в Одесской области (t.me/dtek_ua)

Сумская область

В Сумской области завтра, 11 ноября, будут действовать такие графики почасовых отключений:

  • с 00:00 до 08:00 - 2 очереди;
  • с 08:00 до 09:00 - 3 очереди;
  • с 09:00 до 18:00 - 3,5 очереди;
  • с 18:00 до 21:00 - 3 очереди;
  • с 21:00 до 24:00 - 2 очереди.

Как будут отключать свет 11 ноября: графики по регионамФото: график отключений света в Сумской области (t.me/SumyEnergo)

Полтавская область

В Полтавской области энергетики вынуждены отключать свет по следующим графикам:

  • с 00:00 по 8:00 - 2 очереди;
  • с 8:00 до 09:00 - 3 очереди;
  • с 9:00 до 18:00 - 3,5 очереди;
  • с 21:00 до 24:00 - 2 очереди.

Харьковская область

В Харьковской области планируются следующие графики:

  • очередь 1.1 - 00:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
  • очередь 1.2 - 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
  • очередь 2.1 - 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
  • очередь 2.2 - 01:00-04:00; 08:00-15:00; 19:00-24:00;
  • очередь 3.1 - 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;
  • очередь 3.2 - 05:00-08:00; 12:00-18:00; 22:00-24:00;
  • очередь 4.1- 01:00-08:00; 12:00-18:00;
  • очередь 4.2 - 05:00-08:00; 12:00-18:00;
  • очередь 5.1 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
  • очередь 5.2 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
  • очередь 6.1 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00;
  • очередь 6.2 - 00:00-01:00; 08:00-11:00; 15:00-22:00.

Черниговская область

В Черниговской области по распоряжению "Укрэнерго" свет будут отключать так:

Как будут отключать свет 11 ноября: графики по регионамФото: график отключения света в Черниговской области (t.me/chernigivoblenergo)

Николаевская область

В Николаевской области свет планируют отключать следующим образом:

  • очередь 1.1 - 07:30-13:00; 16:30-20:00; 23:30-00:00;
  • очередь 1.2 - 07:30-13:00; 16:30-21:30;
  • очередь 2.1 - 06:00-09:30; 13:00-20:00; 23:30-00:00;
  • очередь 2.2 - 00:00-02:30; 08:30-13:00; 16:30-20:00; 23:30-00:00;
  • очередь 3.1 - 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-21:30;
  • очередь 3.2 - 02:30-06:00; 09:30-16:30; 20:00-23:30;
  • очередь 4.1 - 06:00-09:30; 16:30-21:30;
  • очередь 4.2 - 00:00-02:30; 09:30-16:30; 20:00-23:30;
  • очередь 5.1 - 02:30-06:00; 13:00-20:00; 23:30-00:00;
  • очередь 5.2 - 02:30-06:00; 09:30-13:00; 20:00-23:30;
  • очередь 6.1 - 00:00-02:30; 06:00-09:30; 13:00-18:30; 20:00-21:30;
  • очередь 6.2 - 00:00-02:30; 06:00-09:30; 13:00-16:30; 20:00-23:30.

К слову, ранее министр энергетики Украины Светлана Гринчук заявляла о том, что света будет больше, поскольку энергетики будут делать ограничения более мягкими.

