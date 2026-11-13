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В Украине проверили тысячи школьных столовых: какие нарушения выявила Госпродпотребслужба

15:52 13.11.2026 Пт
4 мин
aimg Ирина Костенко
Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)

Специалисты Госпродпотребслужбы провели массовый мониторинг школьных пищеблоков по всей Украине. Проверки показали, в скольких заведениях выявили серьезные недостатки и нарушения безопасности продуктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

От чего зависит безопасное и полноценное питание школьников

Украинцам напомнили, что безопасное и полноценное питание детей в школах зависит от многих ежедневных решений:

  • как хранятся продукты;
  • соблюдают ли гигиену на кухне;
  • как организованы меню и питьевой режим и т.д.

"В условиях военного положения школам особенно важно иметь надежную профессиональную поддержку в этих вопросах", - констатировали в Госпродпотребслужбе.

Сколько украинских школ уже проверили специалисты

Сообщается, что за два месяца специалисты Госпродпотребслужбы охватили анализом почти 8 000 украинских школ.

Это - 78% заведений, работающих:

  • либо очно;
  • либо в смешанном формате.

Уточняется, что проверки провели во исполнение поручения премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

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Что попало в центр внимания во время мониторинга

По данным Госпродпотребслужбы, в центре внимания проведенного мониторинга были ежедневные процессы на школьных пищеблоках:

  • хранение продуктов;
  • соблюдение температурного режима;
  • соблюдение правил гигиены;
  • обращение с пищевыми отходами;
  • применение процедур НАССР (системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках).

"Такой профессиональный анализ помог определить, что уже работает надлежащим образом, а где школам следует усовершенствовать процессы, чтобы обеспечить детям безопасное питание", - объяснили в Госпродпотребслужбе.

В скольких школах обнаружили процессы, требующие изменений

Проведенный специалистами анализ показал - у 52% школ есть процессы, которые нужно наладить (в соответствии с требованиями безопасности пищевых продуктов).

Причем чаще всего внимания требовали:

  • обучение работников правилам гигиены;
  • применение процедур НАССР;
  • обращение с отходами;
  • условия хранения продуктов;
  • защита от вредителей.

"Результаты такого анализа дают школам более четкое понимание, где следует усилить ежедневную работу", - отметили в Госпродпотребслужбе.

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К скольким школам возникли "вопросы" насчет меню

Специалисты рассказали, что меню - еще одна важная часть школьного питания.

Ведь утвержденное меню помогает спланировать сбалансированное питание детей соответственно:

  • с их возрастом;
  • с установленными нормами.

Поэтому важно, чтобы в столовых готовили предусмотренные блюда в соответствии с утвержденным меню.

Сообщается, что несоблюдение утвержденного меню было обнаружено в 706 школах.

В 199 учебных заведениях - замечания к организации питьевого режима.

Сколько сезонных меню направили на доработку

Отдельно специалисты рассмотрели в учебных заведениях 9 069 сезонных меню.

Из них 367 направили на доработку - чтобы заведения могли учесть замечания и внести необходимые изменения.

"Такая работа помогает согласовать запланированное меню с требованиями к школьному питанию и позаботиться о том, чтобы дети получали предусмотренные блюда", - объяснили в Госпродпотребслужбе.

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Результаты проведенных лабораторных исследований

Гражданам рассказали, что оценить условия на пищеблоках помогли также лабораторные исследования.

Всего специалисты отобрали почти 19 600 проб и смывов. А отклонения обнаружили в 1 215 из них.

"Эти результаты позволяют определить, где нужны дополнительные изменения и внимание", - уточнили в Госпродпотребслужбе.

Нашли ли продукцию, которая могла представлять угрозу

Когда речь шла о продукции, которая могла представлять угрозу для детей, специалисты также принимали необходимые меры:

  • приняли 23 решения об ее изъятии из обращения;
  • в еще 8 случаях - временно прекратили производство и/или обращение пищевых продуктов.

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Сколько работников не прошли медицинские осмотры

В заключение специалисты обратили внимание на прохождение работниками обязательных медицинских осмотров.

Их не прошел 151 работник в 66 учебных заведениях.

От работы отстранили 66 человек.

"Впереди - проверка выполнения предписаний и последующая работа со школами. Совместные усилия помогут своевременно устранять недостатки, поддерживать работников столовых и обеспечивать детям безопасное и надлежаще организованное питание в условиях военного положения", - подытожили в Госпродпотребслужбе.

Напомним, ранее мы рассказывали о питании детей в школах Украины - как родители оценивают меню и качество пищи.

Кроме того, мы объясняли, как определяют порции в школьных столовых.

Читайте также о школьных буфетах в Украине - какие продукты запрещено и разрешено продавать детям на переменах.

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