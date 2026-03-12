Фабрики-кухни и бесплатные обеды: что изменится в школах с 1 сентября

В Украине продолжается масштабная реформа школьного питания. Уже со следующего учебного года горячие обеды станут бесплатными для каждого ученика, независимо от класса или региона.

Главное: С 1 сентября 2026 года бесплатное горячее питание расширят на всех 3 миллионов школьников , которые учатся очно или смешанно.

, которые учатся очно или смешанно. Сейчас бесплатные обеды уже получают 2 млн детей (ученики 1-4 классов и школьники прифронтовых регионов).

(ученики 1-4 классов и школьники прифронтовых регионов). Финансирование реформы существенно возросло - на 2026 год предусмотрено 14,4 млрд гривен .

. В бюджете заложен 1 млрд гривен на модернизацию пищеблоков ; уже обновлено 1600 объектов по всей стране.

; уже обновлено 1600 объектов по всей стране. В пяти областях строят фабрики-кухни, которые централизованно будут готовить тысячи порций для громад.

Рекордное финансирование и полный охват

По словам министра образования Оксена Лисового, государство последовательно увеличивает расходы на детское питание. Если в 2024 году на эти цели выделяли 2 млрд гривен, то в 2026-м сумма возрастет до 14,4 млрд гривен.

Это позволит с 1 сентября 2026 года обеспечить едой всех 3 миллионов учеников. Сейчас реформа уже охватывает 2 миллиона детей, среди которых все ученики начальной школы и дети в прифронтовых областях.

Модернизация кухонь и "фабрики-кухни"

По словам премьер-министра Украины Юлии Свириденко, реформа предусматривает не только изменение меню, но и полное обновление оборудования. В государственном бюджете на модернизацию пищеблоков заложен 1 млрд гривен.

Одним из ключевых нововведений является строительство фабрик-кухонь. Такие объекты уже создаются в громадах пяти областей:

Запорожской;

Винницкой;

Киевской;

Львовской;

Сумской.

Эти предприятия позволят готовить тысячи порций ежедневно и централизованно доставлять их в школы общин.

Обучение поваров и культура еды

Важной частью изменений является человеческий капитал. На базе профтехов создаются современные кулинарные хабы, где повара повышают квалификацию. На сегодняшний день уже 9,5 тысяч специалистов (почти половина от всех школьных поваров Украины) прошли обучение по новым стандартам.

Елена Зеленская подчеркнула, что реформа продолжается уже пять лет и государство не планирует на ней экономить. Кроме технических изменений, МОН разрабатывает образовательные материалы для детей и родителей, чтобы сформировать у школьников здоровые пищевые привычки на всю жизнь.