Без горячих обедов: чем кормят детей в школьных укрытиях во время тревог

При длительной воздушной тревоге школам разрешается временно заменять горячие обеды готовыми продуктами, если нет возможности организовать привычное питание. В то же время учебные заведения должны позаботиться о запасах безопасной пищи и питьевой воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Госпродпотребслужбы .

Чем можно заменить горячий обед в укрытии

Если от предварительного приема пищи прошло более четырех часов, а бракеражная комиссия определила, что укрытие не оборудовано для потребления горячих блюд, законодательство позволяет временно заменить обед готовыми пищевыми продуктами.

В частности, детям можно предложить:

галетное печенье, хлебцы и сухие хлопья;

фрукты и сухофрукты;

молоко длительного хранения и фруктовые соки;

готовые к употреблению консервированные продукты;

гранола, белковые или фруктовые батончики, орехи и семечки - в соответствии с требованиями к детскому питанию.

Продукты должны быть безопасными, не требовать дополнительного приготовления и храниться в надлежащих условиях. Также нужно учесть возраст детей, пищевые аллергии и особенные диетические потребности.

При этом четыре часа - не разрешенный срок хранения готовых блюд без холодильника, а условие, при котором при определенных обстоятельствах можно временно заменить горячее питание.

Можно ли отступать от утвержденного меню

В обычных условиях питание в учебных заведениях организуют в соответствии с утвержденным меню. Однако во время военного положения длительная воздушная тревога или отключение электроэнергии могут сделать невозможным приготовление или выдачу запланированных блюд.

В таких случаях законодательство предусматривает особенности организации питания, в частности, возможность временно отступать от утвержденного меню и установленных норм при определенных условиях.

В то же время, это не отменяет требований к безопасности и качеству пищевых продуктов. Учреждение должно организовать питание с учетом ситуации и возможностей укрытия.

Сколько воды нужно иметь в укрытии

При длительном пребывании в защитном сооружении важно обеспечить детей и работников питьевой водой. По рекомендациям Госпотребслужбы, суточные объемы запасов для школьников зависят от возраста:

6-11 лет - 1-1,5 литра;

11-14 лет - 1,5-2 литра;

14-18 лет - 1,5-2 литра.

Воду следует хранить в герметично закрытых бутылках или бутылях. При планировании запасов необходимо учитывать количество детей и работников, продолжительность пребывания в укрытии и условия хранения.

Указанные объемы являются ориентиром для формирования суточного запаса, а не нормой, которую ребенок должен выпить за время одной воздушной тревоги.

Нужно ли создавать запас еды на 48 часов

Постановление Кабмина №305 предусматривает возможность своевременно формировать запасы воды и пищевых продуктов для пребывания детей и работников в защитных сооружениях.

По разъяснению Госпродпотребслужбы, учредитель учебного заведения может обеспечивать потребность в питании путем создания запаса продуктов и воды по меньшей мере на 48 часов непрерывного пребывания в укрытии.

В перечень запасов могут входить продукты длительного хранения, напитки, а также охлажденные блюда и кулинарные изделия - при соблюдении надлежащих условий хранения и регулярного контроля сроков годности.

Что делать с блюдами, оставшимися на кухне

Если воздушная тревога началась во время приготовления или выдачи обеда, нельзя автоматически подавать оставленные блюда после отбоя.

Сначала необходимо выяснить, сколько времени прошло после приготовления, соблюдались ли температурные условия и остаются ли блюда безопасными для потребления.

Решение о дальнейшем использовании продуктов и выдаче готовых блюд принимает бракеражная комиссия. Если продукты или блюда следует списать, составляют соответствующий акт.

Эти требования касаются как заведений, где еду готовят самостоятельно, так и тех, где питание организовано через аутсорсинг или кейтеринг.

Какие требования действуют к питанию в укрытии

Возможность организовать питание непосредственно в укрытии зависит от обустройства и условий, которые можно обеспечить. Если защитное сооружение не приспособлено для горячих блюд, можно использовать готовые продукты при предусмотренных законодательством условиях.

При этом учебное заведение должно позаботиться о соблюдении гигиенических требований, защите продуктов от загрязнения, надлежащем хранении и доступе к питьевой воде. Продукты, требующие холодильного хранения, можно использовать только при соблюдении требуемого температурного режима.

В Госпродпотребслужбе отмечают важность преждевременной подготовки к длительным воздушным тревогам и отключениям электроэнергии. Это поможет обеспечить детей безопасной пищей и водой, даже если привычный режим питания нарушен.