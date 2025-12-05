ua en ru
В школах изменили нормы питания: чем теперь будут кормить детей

Пятница 05 декабря 2025 12:13
В школах изменили нормы питания: чем теперь будут кормить детей Нормы питания в школах изменили (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине пересмотрели нормы питания для учебных заведений. Изменения касаются как режима приема пищи, так и состава рациона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Команды реформы школьного питания и Министерства образования и науки в Facebook.

Новое время обеда и изменения в меню

Школам и детсадам рекомендовали раньше начинать обед, увеличить порции овощей и картофеля, а также использовать безлактозные и растительные продукты для детей с медицинскими показаниями.

Согласно обновленным нормам, обед для детей теперь должен начинаться в 11:30 вместо 12:00.

Увеличена суточная порция овощей для учеников 11-18 лет - со 100 до 120 г, количество блюд из злаковых - с четырех до пяти в неделю. Порцию картофеля разрешили увеличить с одной до двух в неделю.

Каждый ребенок должен получать как минимум один горячий прием пищи. Дополнительную порцию можно заказать по заявлению родителей.

В школах изменили нормы питания: чем теперь будут кормить детейИзменения в школьном питании (скриншот)

Диетическое питание: растительные и безлактозные продукты

Дети с медицинскими справками смогут получать специальное питание.
В частности:

  • в случае аллергии на молоко - растительные напитки;
  • при лактозной недостаточности - безлактозные молочные продукты.

Питание в укрытиях: какие нормы ослабили

Для укрытий разрешили более гибкие правила. Там можно заменить горячие блюда на готовые продукты, а также заложить запас воды и пищи на не менее 48 часов. Режим приема пищи будут определять в зависимости от ситуации с безопасностью и возраста детей.

В меню для укрытий разрешили добавлять пастеризованные напитки, хлебцы, галетное печенье, консервы, сухофрукты, орехи, батончики и гранолу. Все продукты должны содержать ограниченное количество соли и сахара.

В школах изменили нормы питания: чем теперь будут кормить детейИзменения в школьном питании (скриншот)

Читайте также о том, что в октябре правительство разрешило организовывать питание в укрытиях с помощью охлажденных блюд и продуктов из буфета.

Ранее мы писали о том, что в Украине с 2026 года введут бесплатное питание для всех учеников 1-11 классов. Соответствующие средства предусмотрены в проекте госбюджета на следующий год.

