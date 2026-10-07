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Как определяют порции в школьных столовых: разъяснение Госпродпотребслужбы

15:14 07.10.2026 Ср
3 мин
aimg Татьяна Веремеева
Как определяют порции в школьных столовых: разъяснение Госпродпотребслужбы Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Первоклассник и старшеклассник могут есть одно и то же блюдо в школьной столовой, но размер порции для них будет отличаться. Нормы питания зависят от возраста ребенка и его энергетических потребностей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

Какими должны быть порции в школе

Нормы питания предусматривают три школьных возрастных группы: 6-11 лет, 11-14 лет и 14-18 лет. Для многих продуктов масса порции увеличивается в соответствии с возрастом.

Например, порция овощей для детей 6-11 лет составляет 100 граммов, а для двух старших групп - 120 граммов.

Еще большая разница предусмотрена для рыбы:

  • 6-11 лет - 60 граммов;
  • 11-14 лет - 90 граммов;
  • 14-18 лет - 120 граммов.

В то же время правило "старший ребенок - большая порция всего" не работает. Для некоторых продуктов количество остается одинаковым независимо от возраста.

В частности, порция свежих или замороженных фруктов и ягод составляет 100 граммов для всех трех возрастов. Одно яйцо также является стандартной порцией, независимо от возраста школьника.

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Почему порции зависят от возраста

Потребности первоклассника и старшеклассника отличаются в энергии и питательных веществах. Именно поэтому постановление Кабинета Министров №305 устанавливает разные ориентиры энергетической ценности питания.

Для детей:

  • 6-11 лет - 2100 ккал в сутки;
  • 11-14 лет - 2400 ккал;
  • 14-18 лет - 2700 ккал.

При этом старшему школьнику не нужно просто соразмерно увеличивать количество всех продуктов на тарелке. Для каждой группы продуктов установлены отдельные нормы.

Важен и весь состав приёма пищи. К примеру, энергетическая ценность обеда должна составлять 30-35% суточной потребности ребенка.

Поэтому оценивать школьный обед только по размеру тарелки неправильно. Имеет значение какие блюда в него входят, их питательная и энергетическая ценность, а также возраст ребенка.

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Что должны учитываться при составлении меню

Школьное питание должно быть сбалансированным. В меню должны совмещаться овощи и фрукты, злаковые и бобовые, рыба, мясо, яйца, молоко и молочные продукты.

Основными источниками белка являются мясо, рыба, молоко и молочные продукты, яйца, бобовые и орехи. Потребности в белке для разных возрастов также определены постановлением Кабмина №305.

При этом нормативная порция не означает, что каждый ребенок обязательно съест ее полностью. Аппетит может отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка.

Поэтому если родители хотят оценить, достаточно ли пищи получает ребенок в школе, следует сначала выяснить, для какой возрастной группы сформирована порция и соответствует ли она установленным нормам.

Напомним, в Украине обновили нормы школьного питания: обед в учебных заведениях рекомендуют начинать в 11:30, а для детей 11-18 лет увеличили суточную порцию овощей до 120 г. Также предусмотрели специальное питание по медицинским показаниям и отдельные правила для организации питания в укрытиях.

РБК-Украина также рассказывало, что школьное меню составляют на основе четырехнедельного сезонного рациона с учетом норм питания, сезонности и разнообразия блюд. Меню утверждает руководитель школы, а в отдельных случаях его согласовывает территориальный орган Госпродпотребслужбы.

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