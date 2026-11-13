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В Україні перевірили тисячі шкільних їдалень: які порушення виявила Держпродспоживслужба

15:52 13.11.2026 Пт
4 хв
aimg Ірина Костенко
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Фахівці Держпродспоживслужби здійснили масовий моніторинг шкільних харчоблоків по всій Україні. Перевірки показали, у скількох закладах виявили серйозні недоліки та порушення безпечності продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Від чого залежить безпечне й повноцінне харчування школярів

Українцям нагадали, що безпечне та повноцінне харчування дітей у школах залежить від багатьох щоденних рішень:

  • як зберігаються продукти;
  • чи дотримуються гігієни на кухні;
  • як організовані меню та питний режим тощо.

"В умовах воєнного стану школам особливо важливо мати надійну фахову підтримку в цих питаннях", - констатували у Держпродспоживслужбі.

Скільки українських шкіл вже перевірили спеціалісти

Повідомляється, що за два місяці фахівці Держпродспоживслужби охопили аналізом майже 8 000 українських шкіл.

Це - 78% закладів, які працюють:

  • або очно;
  • або у змішаному форматі.

Уточнюється, що перевірки провели на виконання доручення прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

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Що потрапило в центр уваги під час моніторингу

За даними Держпродспоживслужби, в центрі уваги проведеного моніторингу були щоденні процеси на шкільних харчоблоках:

  • зберігання продуктів;
  • дотримання температурного режиму;
  • дотримання правил гігієни;
  • поводження з харчовими відходами;
  • застосування процедур НАССР (системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках).

"Такий фаховий аналіз допоміг визначити, що вже працює належно, а де школам варто вдосконалити процеси, щоб забезпечити дітям безпечне харчування", - пояснили у Держпродспоживслужбі.

У скількох школах виявили процеси, які потребують змін

Проведений спеціалістами аналіз показав - у 52% шкіл є процеси, які потрібно налагодити (відповідно до вимог безпечності харчових продуктів).

Причому найчастіше уваги потребували:

  • навчання працівників правилам гігієни;
  • застосування процедур НАССР;
  • поводження з відходами;
  • умови зберігання продуктів;
  • захист від шкідників.

"Результати такого аналізу дають школам чіткіше розуміння, де варто посилити щоденну роботу", - зауважили у Держпродспоживслужбі.

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До скількох шкіл виникли "питання" щодо меню

Спеціалісти розповіли, що меню - ще одна важлива частина шкільного харчування.

Адже затверджене меню допомагає спланувати збалансоване харчування дітей відповідно:

  • до їхнього віку;
  • до встановлених норм.

Тому важливо, щоб у їдальнях готували передбачені страви відповідно до затвердженого меню.

Повідомляється, що недотримання затвердженого меню виявили у 706 школах.

У 199 навчальних закладах - зауваження до організації питного режиму.

Скільки сезонних меню направили на доопрацювання

Окремо фахівці розглянули у навчальних закладах 9 069 сезонних меню.

Із них 367 направили на доопрацювання - щоб заклади могли врахувати зауваження та внести необхідні зміни.

"Така робота допомагає узгодити заплановане меню з вимогами до шкільного харчування і подбати, щоб діти отримували передбачені страви", - пояснили у Держпродспоживслужбі.

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Результати проведених лабораторних досліджень

Громадянам розповіли, що оцінити умови на харчоблоках допомогли також проведені лабораторні дослідження.

Всього фахівці відібрали майже 19 600 проб і змивів. А відхилення виявили у 1 215 із них.

"Ці результати дають змогу визначити, де потрібні додаткові зміни й увага", - уточнили у Держпродспоживслужбі.

Чи знайшли продукцію, яка могла становити загрозу

Коли йшлося про продукцію, яка могла становити загрозу для дітей, спеціалісти також вживали необхідних заходів:

  • ухвалили 23 рішення про її вилучення з обігу;
  • у ще 8 випадках - тимчасово припинили виробництво та/або обіг харчових продуктів.

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Скільки працівників не пройшли медичні огляди

Насамкінець фахівці звернули увагу на проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів.

Їх не пройшов 151 працівник у 66 закладах освіти.

Від роботи відсторонили 66 осіб.

"Попереду - перевірка виконання приписів і подальша робота зі школами. Спільні зусилля допоможуть своєчасно усувати недоліки, підтримувати працівників їдалень і забезпечувати дітям безпечне та належно організоване харчування в умовах воєнного стану", - підсумували у Держпродспоживслужбі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про харчування дітей в школах України - як батьки оцінюють меню та якість їжі.

Крім того, ми пояснювали, як визначають порції у шкільних їдальнях.

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