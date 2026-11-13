В Україні перевірили тисячі шкільних їдалень: які порушення виявила Держпродспоживслужба

Від чого залежить безпечне й повноцінне харчування школярів

Українцям нагадали, що безпечне та повноцінне харчування дітей у школах залежить від багатьох щоденних рішень:

як зберігаються продукти;

чи дотримуються гігієни на кухні;

як організовані меню та питний режим тощо.

"В умовах воєнного стану школам особливо важливо мати надійну фахову підтримку в цих питаннях", - констатували у Держпродспоживслужбі.

Скільки українських шкіл вже перевірили спеціалісти

Повідомляється, що за два місяці фахівці Держпродспоживслужби охопили аналізом майже 8 000 українських шкіл.

Це - 78% закладів, які працюють:

або очно;

або у змішаному форматі.

Уточнюється, що перевірки провели на виконання доручення прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

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Що потрапило в центр уваги під час моніторингу

За даними Держпродспоживслужби, в центрі уваги проведеного моніторингу були щоденні процеси на шкільних харчоблоках:

зберігання продуктів;

дотримання температурного режиму;

дотримання правил гігієни;

поводження з харчовими відходами;

застосування процедур НАССР (системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках).

"Такий фаховий аналіз допоміг визначити, що вже працює належно, а де школам варто вдосконалити процеси, щоб забезпечити дітям безпечне харчування", - пояснили у Держпродспоживслужбі.

У скількох школах виявили процеси, які потребують змін

Проведений спеціалістами аналіз показав - у 52% шкіл є процеси, які потрібно налагодити (відповідно до вимог безпечності харчових продуктів).

Причому найчастіше уваги потребували:

навчання працівників правилам гігієни;

застосування процедур НАССР;

поводження з відходами;

умови зберігання продуктів;

захист від шкідників.

"Результати такого аналізу дають школам чіткіше розуміння, де варто посилити щоденну роботу", - зауважили у Держпродспоживслужбі.

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До скількох шкіл виникли "питання" щодо меню

Спеціалісти розповіли, що меню - ще одна важлива частина шкільного харчування.

Адже затверджене меню допомагає спланувати збалансоване харчування дітей відповідно:

до їхнього віку;

до встановлених норм.

Тому важливо, щоб у їдальнях готували передбачені страви відповідно до затвердженого меню.

Повідомляється, що недотримання затвердженого меню виявили у 706 школах.

У 199 навчальних закладах - зауваження до організації питного режиму.

Скільки сезонних меню направили на доопрацювання

Окремо фахівці розглянули у навчальних закладах 9 069 сезонних меню.

Із них 367 направили на доопрацювання - щоб заклади могли врахувати зауваження та внести необхідні зміни.

"Така робота допомагає узгодити заплановане меню з вимогами до шкільного харчування і подбати, щоб діти отримували передбачені страви", - пояснили у Держпродспоживслужбі.

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Результати проведених лабораторних досліджень

Громадянам розповіли, що оцінити умови на харчоблоках допомогли також проведені лабораторні дослідження.

Всього фахівці відібрали майже 19 600 проб і змивів. А відхилення виявили у 1 215 із них.

"Ці результати дають змогу визначити, де потрібні додаткові зміни й увага", - уточнили у Держпродспоживслужбі.

Чи знайшли продукцію, яка могла становити загрозу

Коли йшлося про продукцію, яка могла становити загрозу для дітей, спеціалісти також вживали необхідних заходів:

ухвалили 23 рішення про її вилучення з обігу;

у ще 8 випадках - тимчасово припинили виробництво та/або обіг харчових продуктів.

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Скільки працівників не пройшли медичні огляди

Насамкінець фахівці звернули увагу на проходження працівниками обов'язкових медичних оглядів.

Їх не пройшов 151 працівник у 66 закладах освіти.

Від роботи відсторонили 66 осіб.

"Попереду - перевірка виконання приписів і подальша робота зі школами. Спільні зусилля допоможуть своєчасно усувати недоліки, підтримувати працівників їдалень і забезпечувати дітям безпечне та належно організоване харчування в умовах воєнного стану", - підсумували у Держпродспоживслужбі.