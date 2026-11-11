Школьные буфеты в Украине: какие продукты запрещено и разрешено продавать детям на переменах
Перекус на перерывах учащиеся могут выбирать самостоятельно, причем некоторые предпочитают чипсы, шоколадные батончики и сладкую газировку. Однако в школьных буфетах можно продавать далеко не все продукты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в Facebook.
Главное правило по перекусу в школах
Не все продукты, продаваемые в обычных магазинах, разрешены в школьных буфетах.
Главное правило – не более 10 г сахаров :
- или на 100 г продукта;
- или на 100 мл продукта.
"В то же время сахара, которые, естественно, содержатся в продуктах, не ограничиваются", - констатировали в Госпродпотребслужбе.
Особенности продукции для школьных буфетов
Украинцам рассказали также, что продукция для школьных буфетов должна быть без добавления :
- подсластителей;
- синтетических красителей;
- усилителей вкуса и аромата;
- синтетических ароматизаторов (за исключением ванилина, этилванилина и ванильного экстракта).
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Что запрещено продавать детям в школах
Согласно установленным правилам, в целом продавать учащимся в школьных буфетах запрещено :
- сладкие газированные напитки;
- энергетические напитки;
- кофе и кофейные напитки;
- чипсы;
- другие снеки, не отвечающие требованиям по содержанию соли, сахаров и пищевых добавок;
- кондитерские изделия с избыточным содержанием сахаров;
- изделия с кремом;
- мороженое;
- мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;
- непастеризованное молоко;
- соки с добавленным сахаром;
- грибы;
- продукцию домашнего производства.
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Что можно предложить для перекуса детям
Для перекуса во время учебного процесса школьные буфеты могут предлагать детям :
- свежие сезонные фрукты;
- питьевую воду;
- молоко, йогурты и другие молочные продукты, отвечающие установленным требованиям;
- выпечку и другие готовые продукты, состав которых отвечает требованиям к школьному питанию.
Кто контролирует ассортимент школьных буфетов
Информация об ассортименте продуктов в школьном буфете должна быть доступна ученикам и родителям - на стенде, вебсайте школы или через другие каналы коммуникации.
За надлежащую организацию питания и соответствие ассортимента установленным требованиям отвечают (в пределах своих обязанностей) :
- основатель образовательного учреждения;
- руководитель этого заведения;
- поставщики.
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" Школьный буфет - это не просто место для перекуса . Это часть безопасного и здорового питания детей", - подчеркнули в Госпродпотребслужбе.
В заключение гражданам, которые заметили запрещенную продукцию в школьном буфете, посоветовали:
- или уведомить об этом администрацию учебного заведения;
- или обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы.
Напомним, ранее мы рассказывали о питании детей в школах Украины – как родители оценивают меню и качество пищи .
Кроме того, мы объясняли, как определяют порции в школьных столовых.
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