ua en ru
Пт, 16 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Украина и США не на одной стороне по некоторым вопросам мирного соглашения, - Зеленский

Пятница 16 января 2026 14:58
UA EN RU
Украина и США не на одной стороне по некоторым вопросам мирного соглашения, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина и США сейчас находятся не на одной стороне по некоторым вопросам мирного соглашения, но обе страны хотят скорейшего завершения войны с Россией.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по результатам встречи с президентом Чехии Петром Павелом.

По его словам, Киев и Вашингтон плодотворно поработали в вопросе достижения мира, но есть вопросы, на которые стороны имеют разные взгляды.

"Я считаю, как раз у Украины есть инициатива в переговорах. Я считаю, мы быстрее, чем Россия в этом. Я считаю, мы очень хорошо работали с американской стороной. Мы просто находимся в некоторых вопросах не на одной стороне. Все понятно, я защищаю интересы нашего государства", - сказал Зеленский.

Также президент отметил, что Украина, как и США, хочет скорейшего мира, но процесс затягивает Россия, в частности в вопросе обменов.

"Тысячу людей обменять. В чем проблема? В чем задержка с украинской стороны? Кто держит украинцев в плену? Мы, Россия. Почему они не меняют? Есть у США ответ на этот вопрос? Нет. Потому что есть некоторые вопросы, которые являются некомфортными, а они абсолютно справедливы. Россия затягивает все процессы. Начиная с гуманитарного трека", - подчеркнул он.

Трамп заявил, что Украина затягивает с мирным соглашением

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп в интервью Reuters заявил, что якобы Украина, а не Россия, тормозит потенциальное мирное соглашение.

По его мнению, российский диктатор Владимир Путин готов заключить мирное соглашение, а Украина - менее готова.

На вопрос, почему переговоры под руководством США до сих пор не решили крупнейший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, Трамп ответил: "Зеленский".

Переговоры по мирному плану

Напомним, Украина продолжает вести переговоры с европейскими и американскими партнерами по мирному плану.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский посетил Флориду, где встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Однако, несмотря на все наработки и якобы стопроцентные гарантии безопасности для Украины, главный и самый противоречивый вопрос территорий пока так и не решился, хотя глава Белого дома говорит, что к решению близко.

Зеленский в свою очередь заявил, что мирный план пока готов на 90%, а гарантии безопасности для Украины - на 100%.

Также недавно в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров, по итогам которой Киев, Париж и Лондон подписали декларацию о намерениях относительно западного контингента на украинской территории.

7 января в Париже заметили спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева, которого, согласно данным СМИ, принимали в посольстве Соединенных Штатов.

Издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.

Недавно стало известно, что Уиткофф и Кушнер собираются посетить Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Поездка может состояться уже в январе, однако планы пока не являются окончательными, а сроки могут измениться из-за событий в Иране, где более двух недель продолжаются масштабные беспорядки.

Между тем Зеленский надеется получить ответ от России на 20-пунктный мирный план уже до конца этого месяца.

Добавим, что на следующей неделе союзники Киева по G7 встретятся с Трампом в Давосе, чтобы заручиться его личной поддержкой в вопросе гарантий безопасности для Украины после прекращения огня.

В частности, официальные лица ведут переговоры о деталях встречи, которая должна состояться 21 января и может включить в себя других лидеров "коалиции желающих". По словам чиновников, советники по нацбезопасности из коалиции также планируют провести отдельную встречу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Война в Украине мирный план США
Новости
Украина сегодня получила "серьезный пакет" ракет к системам ПВО, - Зеленский
Украина сегодня получила "серьезный пакет" ракет к системам ПВО, - Зеленский
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа