Зеленский ждет ответа от РФ по мирному плану до конца месяца

Украинский президент Владимир Зеленский надеется получить ответ от России на 20-пунктный мирный план уже до конца этого месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Отмечается, что лидер Украины надеется на ответ от страны-агрессора до того, как он окончательно согласует с президентом США Дональдом Трампом гарантии безопасности и план восстановления.

Зеленский также сказал, что надеется на встречу с американским коллегой или в США, или в Давосе, где оба лидера планируют принять участие во Всемирном экономическом форуме.

Президент Украины узнал от секретаря СНБО Рустемы Умерова, что спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер были на связи с Россией "в каком-то формате".

Зеленский добавил, что Украина предоставила свои отзывы относительно территориальных предложений представителям США - они передадут их российской стороне для учета, который затем может быть доставлен в Киев.