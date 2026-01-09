ua en ru
Зеленский ждет ответа от РФ по мирному плану до конца месяца

Пятница 09 января 2026 22:37
UA EN RU
Зеленский ждет ответа от РФ по мирному плану до конца месяца
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский президент Владимир Зеленский надеется получить ответ от России на 20-пунктный мирный план уже до конца этого месяца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что лидер Украины надеется на ответ от страны-агрессора до того, как он окончательно согласует с президентом США Дональдом Трампом гарантии безопасности и план восстановления.

Зеленский также сказал, что надеется на встречу с американским коллегой или в США, или в Давосе, где оба лидера планируют принять участие во Всемирном экономическом форуме.

Президент Украины узнал от секретаря СНБО Рустемы Умерова, что спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер были на связи с Россией "в каком-то формате".

Зеленский добавил, что Украина предоставила свои отзывы относительно территориальных предложений представителям США - они передадут их российской стороне для учета, который затем может быть доставлен в Киев.

Мирный план США

Напомним, Украина продолжает вести мирные переговоры с европейскими и американскими партнерами. В частности, в Париже состоялась встреча "коалиции желающих" на уровне лидеров, по итогам которой Киев, Париж и Лондон подписали декларацию о намерениях относительно западного контингента на украинской территории.

Кроме того, Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп на 90% согласовали американский мирный план. Ожидается, что документ вынесут на референдум.

В среду, 7 января, в Париже заметили спецпредставителя Кремля Кирилла Дмитриева, которого, согласно данным СМИ, принимали в посольстве Соединенных Штатов.

Издание Axios писало, что советники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретились с Кириллом Дмитриевым в Париже для обсуждения мирного плана США по Украине.

