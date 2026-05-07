Украина в ответ на удары РФ будет действовать справедливо - со дня на день, - Зеленский

Украина будет зеркально отвечать на удары России "дальнобойными санкциями". Если же Москва будет готова к дипломатии - путем дипломатии будет идти и Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина будет действовать справедливо - со дня на день. Мы предлагали тишину с полуночи 6 мая. Вчера и сегодня этот режим нарушается Россией", - отметил он.

Глава государства рассказал, что с начала этих суток страна-агрессор наносит удары по Украине всеми способами. В частности, это дроны-камикадзе, ракетные удары, обстрелы и штурмы на фронте, применение авиационных бомб.

"Только за время с начала суток и на утро было уже около 100 ударных дронов, десятки штурмовых действий на ключевых направлениях фронта, а также десятки авиаударов", - говорится в заявлении президента.

Зеленский подчеркнул, что это свидетельствует о том, что Кремль не рассматривает всерьез возможность прекращения огня и единственное, что продолжает беспокоить российские власти - краткосрочная тишина на Красной площади.

Режим тишины и обстрелы Украины

Напомним, Владимир Зеленский объявил режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, но страна-агрессор нарушила прекращение огня и продолжила атаковать украинские города.

В течение ночи россияне наносили удары дронами и ракетами - под обстрелы попали Днепр, Запорожье, Харьков и Кривой Рог.

Днем два вражеских дрона попали в здание детского сада в центре Сумы, вспыхнул пожар. Под завалами спасатели нашли тела двух погибших работниц заведения, еще семь человек получили ранения.