Главная » Новости » Война в Украине

Украина в ответ на удары РФ будет действовать справедливо - со дня на день, - Зеленский

13:31 07.05.2026 Чт
Москва с начала суток нарушает режим тишины, предложенный Киевом
Валерий Ульяненко
Украина в ответ на удары РФ будет действовать справедливо - со дня на день, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Украина будет зеркально отвечать на удары России "дальнобойными санкциями". Если же Москва будет готова к дипломатии - путем дипломатии будет идти и Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина будет действовать справедливо - со дня на день. Мы предлагали тишину с полуночи 6 мая. Вчера и сегодня этот режим нарушается Россией", - отметил он.

Глава государства рассказал, что с начала этих суток страна-агрессор наносит удары по Украине всеми способами. В частности, это дроны-камикадзе, ракетные удары, обстрелы и штурмы на фронте, применение авиационных бомб.

"Только за время с начала суток и на утро было уже около 100 ударных дронов, десятки штурмовых действий на ключевых направлениях фронта, а также десятки авиаударов", - говорится в заявлении президента.

Украина в ответ на удары РФ будет действовать справедливо - со дня на день, - ЗеленскийФото: президент Украины сделал заявление по поводу российских обстрелов (инфографика РБК-Украина)

Зеленский подчеркнул, что это свидетельствует о том, что Кремль не рассматривает всерьез возможность прекращения огня и единственное, что продолжает беспокоить российские власти - краткосрочная тишина на Красной площади.

Режим тишины и обстрелы Украины

Напомним, Владимир Зеленский объявил режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая, но страна-агрессор нарушила прекращение огня и продолжила атаковать украинские города.

В течение ночи россияне наносили удары дронами и ракетами - под обстрелы попали Днепр, Запорожье, Харьков и Кривой Рог.

Днем два вражеских дрона попали в здание детского сада в центре Сумы, вспыхнул пожар. Под завалами спасатели нашли тела двух погибших работниц заведения, еще семь человек получили ранения.

В ночь на 7 мая российские оккупанты снова атаковали Украину более чем сотней ударных дронов, запущенных с семи направлений. Зафиксировано попадание восьми вражеских дронов-камикадзе на шести локациях, а также падение обломков.

После этих атак украинский президент заявил, что Украина будет действовать зеркально в ответ на действия России.

