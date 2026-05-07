Україна у відповідь на удари РФ діятиме справедливо - з дня на день, - Зеленський

Україна дзеркально відповідатиме на удари Росії "далекобійними санкціями". Якщо ж Москва буде готова до дипломатії - шляхом дипломатії буде йти й Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Україна діятиме справедливо - з дня на день. Ми пропонували тишу з опівночі 6 травня. Вчора й сьогодні цей режим порушується Росією", - зазначив він.

Глава держави розповів, що з початку цієї доби країна-агресорка завдає ударів по Україні всіма способами. Зокрема, це дрони-камікадзе, ракетні удари, обстріли та штурми на фронті, застосування авіаційних бомб.

"Лише за час від початку доби і на ранок було вже близько 100 ударних дронів, десятки штурмових дій на ключових напрямках фронту, а також десятки авіаударів", - йдеться у заяві президента.

Зеленський підкреслив, що це свідчить про те, що Кремль не розглядає всерйоз можливість припинення вогню і єдине, що продовжує турбувати російську владу - короткострокова тиша на Червоній площі.

Режим тиші і обстріли України

Нагадаємо, Володимир Зеленський оголосив режим тиші з 00:00 у ніч з 5 на 6 травня, але країна-агресорка порушила припинення вогню і продовжила атакувати українські міста.

Упродовж ночі росіяни завдавали ударів дронами та ракетами - під обстріли потрапили Дніпро, Запоріжжя, Харків та Кривий Ріг.

Вдень два ворожих дрони влучили у будівлю дитячого садка в центрі Суми, спалахнула пожежа. Під завалами рятувальники знайшли тіла двох загиблих працівниць закладу, ще семеро людей отримали поранення.