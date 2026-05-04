Украина объявляет режим тишины с 6 мая, - Зеленский

Украина инициирует режим тишины в боевых действиях на фоне идеи Москвы о перемирии на "день победы". Он начнется в ночь на 6 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram .

По словам главы украинского государства, к Украине по состоянию на сегодня не было ни одного официального обращения по модальности прекращения боевых действий, о котором объявила Россия.

"Мы считаем, что человеческая жизнь является несравнимо большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, за время, которое осталось до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Украина будет действовать зеркально.

"Пора российским руководителям делать реальные шаги для завершения их войны, если уже российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины", - обратил внимание президент.

Заявление Сибиги

Глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X отметил, что мир не может ждать "парадов и праздников". По его словам, если Москва готова прекратить боевые действия, она может сделать это завтра, 5 мая, вечером.

Министр обратился ко всем партнерам, миролюбивым государствам и всем штаб-квартирам международных организацией с призывом поддержать такую инициативу Киева.

"6 мая покажет, настроена ли Москва серьезно и чего она действительно хочет - мира или военных парадов", - добавил он.