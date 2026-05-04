Украина объявляет режим тишины с 6 мая, - Зеленский

21:56 04.05.2026 Пн
2 мин
Президент ответил на российскую идею о перемирии на "день победы"
aimg Иван Носальский
Украина объявляет режим тишины с 6 мая, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Украина инициирует режим тишины в боевых действиях на фоне идеи Москвы о перемирии на "день победы". Он начнется в ночь на 6 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

По словам главы украинского государства, к Украине по состоянию на сегодня не было ни одного официального обращения по модальности прекращения боевых действий, о котором объявила Россия.

"Мы считаем, что человеческая жизнь является несравнимо большей ценностью, чем "празднование" любой годовщины. В связи с чем объявляем о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, за время, которое осталось до этого момента, реалистично обеспечить наступление тишины. Украина будет действовать зеркально.

"Пора российским руководителям делать реальные шаги для завершения их войны, если уже российское министерство обороны считает, что не проведет парад в Москве без доброй воли Украины", - обратил внимание президент.

Заявление Сибиги

Глава МИД Украины Андрей Сибига в соцсети X отметил, что мир не может ждать "парадов и праздников". По его словам, если Москва готова прекратить боевые действия, она может сделать это завтра, 5 мая, вечером.

Министр обратился ко всем партнерам, миролюбивым государствам и всем штаб-квартирам международных организацией с призывом поддержать такую инициативу Киева.

"6 мая покажет, настроена ли Москва серьезно и чего она действительно хочет - мира или военных парадов", - добавил он.

Россия требует перемирия на "день победы"

Напомним, на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин во время разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил о готовности установить перемирие с Украиной на "день победы".

Украинские чиновники, в том числе президент Владимир Зеленский, подчеркнули, что таким образом враг хочет обезопасить свой военный парад, который запланирован на 9 мая.

Уже сегодня, 4 мая, минобороны РФ заявило, что Путин приказал прекратить огонь 8-9 мая.

При этом в ведомстве пригрозили, что если Украина не захочет устанавливать перемирие, РФ нанесет массированный ракетный удар по центру Киева.

