Россия довоевалась до того, что ее главный парад уже зависит от Украины, - Зеленский

Россия уже довоевалась до того, что ее главный парад зависит от Украины. Это является четким сигналом о необходимости заканчивать полномасштабную войну.

"Украина готова работать ради мира. Украина стремится достойно закончить эту войну. Россия довоевалась до того, что и их главный парад уже зависит от нас. И это четкий сигнал: надо завершать", - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что Украина готова работать ради мира и стремится "достойно закончить эту войну".

"Россия получила от нас четкое предложение о тишине и дипломатии и знает, как связаться с Украиной или с партнерами, чтобы согласовать детали. Если же то одно лицо в Москве, которое не может жить без войны, интересует только один парад и больше ничего, то это другое дело", - подчеркнул президент.

Зеленский отметил, что страна-агрессор ответила на предложение Украины о прекращении огня новыми ударами. Он добавил, что сегодня фактически в течение всего дня о вражеских обстрелах сообщалось из разных областей.

"Ни один из видов своей военной активности Россия не остановила. К сожалению, не остановила. Украина будет действовать зеркально. В зависимости от ситуации ночью и завтра тоже будем определяться с нашими вполне справедливыми ответами", - заявил президент.

Напомним, Украина инициировала режим тишины с Россией с 6 мая - соответствующую идею предложил Владимир Зеленский.