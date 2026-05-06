ua en ru
Ср, 06 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Зеленский этим летом ожидает очередного наступления России, - Bloomberg

22:47 06.05.2026 Ср
2 мин
С какой просьбой обратилась Украина к западным союзникам?
aimg Валерий Ульяненко
Зеленский этим летом ожидает очередного наступления России, - Bloomberg Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже этим летом Россия пойдет в очередное наступление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также: Россия докатилась до того, что ее главный парад уже зависит от Украины, - Зеленский

Источники издания рассказали, что украинский президент сообщил своим союзникам, что этим летом он ожидает очередного наступления российских войск.

В то же время Зеленский подчеркнул, что силам Кремля пока не удается достичь существенных успехов, и они несут огромные потери.

Усиление украинской ПВО

Bloomberg также пишет, что Украина просит западных союзников ускорить поставки зенитно-ракетных комплексов и ракет-перехватчиков для подготовки к очередной зиме интенсивных бомбардировок. Это может стать следующим критическим моментом в борьбе Киева с российской агрессией.

Украина особенно заинтересована в приобретении американских ЗРК Patriot. Это единственное оружие, которое производится в значительных количествах и способно эффективно противостоять баллистическим ракетам страны-агрессора.

Агентство отмечает, что российский диктатор, вероятно, рассчитывает на то, что конфликт на Ближнем Востоке отвлечет внимание от Украины, что сделает страну особенно уязвимой.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что политическое руководство России, несмотря на заоблачные потери, планирует дальнейшие наступления и готовится расширить мобилизацию.

Отметим, в ГУР сообщили, что в этом году страна-агрессор планирует привлечь в свою армию не менее 18 500 иностранцев. Приоритет отдается гражданам стран Центральной Азии - Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Кроме того, Россия продолжает использовать манипулятивные схемы для привлечения жителей Крыма в свою армию. Им обещают прохождение службы в пределах полуострова, однако на самом деле массово отправляют на фронт.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Российская Федерация ПВО Война в Украине
Новости
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Кабмин снял запрет на выезд за границу для женщин-чиновниц, но есть ограничения
Аналитика
"Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта
Дмитрий Олейник, Дмитрий Левицкий "Мы не придумали ничего нового": соавтор Гражданского кодекса 2.0 о резонансе проекта