Россия нарушила режим "тишины": что известно об атаке на Харьков, Запорожье и не только
Россияне утром 6 мая атаковали несколько городов Украины, чем нарушили режим "тишины", который предложил и объявил президент Владимир Зеленский.
РБК-Украина рассказывает все, что известно по состоянию на сейчас.
Главное:
- Сразу после начала перемирия в Днепре прогремел взрыв, но фиксация вражеских целей была минимальна
- Под утро враг активизировал атаки, военные фиксировали дроны и пуски КАБов
- Под ударом, где уже известно о последствиях - были Харьков и Запорожье
- В Харькове повреждены дома и пострадавшие
- В Запорожье атакован объект промышленной инфраструктуры
Когда РФ нарушила перемирие и как происходили атаки
Заметим, что старт режима "тишины" начался в ночь с 5 на 6 мая в 00:00. Однако сразу через несколько минут в Днепре прогремели взрывы. По данным Воздушных сил ВСУ и мониторинговых каналов, на город летели дроны, которые были запущены еще до начала старта перемирия.
После этого вражеские БпЛА фиксировались в Харьковской области, но было непонятно, новые ли это дроны или те, что были запущены ранее. Однако некоторое время мониторинговые каналы писали, что, по крайней мере - новых пусков не было. Известно, что примерно в 01:00 громко было в Изюме Харьковской области.
Впоследствии вроде стало тише (за исключением фиксации дронов на Харьковщине), но сигнал тревоги в прифронтовых регионах объявляли регулярно.
Начиная с четырех утра военные зафиксировали пуски КАБов на Сумскую, Харьковскую и Донецкую области, а уже с пяти утра враг неоднократно запускал КАБы на Запорожскую область.
Позже, после шести утра, враг начал попытки атаковать дронами Харьков. Также беспилотники фиксировались возле Кривого Рога (Днепропетровская область) и из акватории Черного моря в направлении Одесской области.
Какие города атаковала РФ и что известно о последствиях
Харьков
Мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что в городе произошли попадания по меньшей мере в двух районах - Новобаварском и Шевченковском.
В частности, в первом районе оккупанты попали в частный дом, в результате чего произошел пожар. В общем повреждены 7 частных домов.
В то же время глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что сейчас в городе уже двое пострадавших.
Запорожье
По данным главы Запорожской ОГА Ивана Федорова, для региона этой ночью неоднократно была угроза применения дронов и КАБов, а также раздавались взрывы. Уже в шесть часов района он уточнил последствия.
"Враг атаковал объект промышленной инфраструктуры. Прошло без пострадавших", - говорится в сообщении.
Кривой Рог
Утром враг атаковал город "Шахедами". Повреждена инфраструктура.
В Никопольском районе противник атаковал дронами и артиллерией Никополь, Марганецкую, Покровскую, Красногригорьевскую и Томаковскую общины. Повреждены админздание, гостиница, многоквартирные и частные дома, автомобили.
Перемирие между Украиной и РФ
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что глава Кремля Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Во время этого разговора он сообщил американскому лидеру, что готов объявить перемирие с Украиной 8 и 9 мая.
В начале этой недели в Минобороны официально подтвердили, что Путин приказал прекратить огонь на время вышеупомянутых дат.
Однако президент Украины Владимир Зеленский предложил не ждать этого и начать режим "тишины" в ночь с 5 на 6 мая. В украинском МИД подчеркивали, что Киев реально готов закончить войну и 6 мая покажет, хочет ли того же Россия.