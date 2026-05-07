Украину атаковали с семи направлений, есть "прилеты": как ПВО отразила удар России

Российские оккупанты в ночь на 7 мая атаковали Украину 102 ударными дронами различных типов. Зафиксировано попадание и падение обломков в нескольких регионах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, атака началась еще с 19:00 6 мая.

Противник запустил по Украине 102 ударные БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас", а также дроны-имитаторы типа "Пародия".

Запуски беспилотников осуществлялись с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Орел, Приморско-Ахтарск (РФ), а также с временно оккупированных территорий Донецкой области и Крыма.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, силы ПВО сбили или подавили 92 вражеских дрона на севере и востоке страны.

"Зафиксировано попадание 8 ударных БпЛА на 6 локациях, а также падение сбитых обломков на 4 локациях", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах также отметили, что атака продолжается, а в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники. Украинцев призывают соблюдать правила безопасности.