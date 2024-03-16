RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с 10 государствами, - ОП

Фото: заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Офисе президента заявили, что сейчас Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с десятью государствами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замглавы Офиса президента Игоря Жовквы во время телемарафона.

"Страны даже соревнуются, кто быстрее заключит соответствующее соглашение с Украиной. На сегодняшний день 7 таких соглашений уже заключены, из них 5 - со странами "Группы семи", - сообщил Жовква.

Он рассказал, что по состоянию на сегодня Украина ведет переговоры о соглашениях по безопасности еще с 10-ю странами.

"Мы продолжаем работу, на сегодняшний день делегация ведет переговоры с десятью государствами, но не будем анонсировать ход переговоров", - сказал он.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре идет речь не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения подразумевают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.

Среди стран, подписавших с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныГарантии безопасности