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Україна веде перемовини про гарантії безпеки з 10 державами, - ОП

Фото: заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Офісі президента заявили, що нині Україна веде перемовини про гарантії безпеки з десятьма державами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника керівника Офісу президента Ігоря Жовкви під час телемарафону.

"Країни навіть змагаються, хто швидше укладе відповідну угоду з Україною. На сьогоднішній день 7 таких угод вже укладені, з них 5 - з країнами "Групи семи", - повідомив Жовква.

Він розповів, що станом на сьогодні Україна веде перемовини про безпекові угоди ще з 10-ма країнами.

"Ми продовжуємо роботу, на сьогоднішній день делегація веде перемовини з десятьма державами, але не будемо анонсувати хід переговорів", - сказав він.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:

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Війна Росії проти УкраїниГарантії безпеки