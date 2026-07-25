Украина за неделю атаковала 10 складов Wildberries: в ISW оценили последствия для РФ

Атаки Украины на логистические центры Wildberries заставят ощутить войну жителей крупных городов России, а также нанесли удар по финансовым интересам российской элиты, в том числе и в окружении диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Всего за неделю украинские войска атаковали по меньшей мере десяток складов одного из крупнейших российских маркетплейсов Wildberries. Под ударами оказались объекты компании как в разных регионах России, так и на оккупированных территориях Украины.

24 июля российский источник проинформировал о срочном развертывании Россией дополнительных стационарных позиций ПВО Панцирь по всей Московской области после ударов по объектам Wildberries в этом регионе, нанесенных 17-19 июля.

В ISW считают, что растущая активность Украины в нанесении ударов по глубокому тылу России, удары по объектам военной логистики и целям на средних расстояниях, а также попытки изолировать оккупированный Крым уже предъявляют к России дополнительные требования по человеческим и материальным ресурсам - в дополнение к имеющимся потребностям в укомплектовании.

По мнению аналитиков, России будет непросто включить склады Wildberries и аналогичные объекты в растущий перечень тыловых объектов, которые ей необходимо защищать.

Перебои в работе, вероятно, и в дальнейшем будут доставлять неудобства жителям крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, которые Кремль стремится обезопасить от последствий войны.

Удары по объектам Wildberries также могут оказывать финансовое давление на ближайшее окружение Путина.

По имеющимся данным, руководитель администрации президента Антон Вайно и первый заместитель руководителя администрации Алексей Громов либо поддерживают Wildberries, либо являются совладельцами компании.

ISW напомнил, что, по имеющимся данным, в марте 2026 года Путин обратился к российским элитам с просьбой финансово поддержать его военные усилия.

Этим он нарушил обещание, данное олигархам в июле 2000 года, о том, что он будет поддерживать приватизацию советских активов при условии, что олигархи не будут вмешиваться в российскую политику и присягнуть на верность Путину.

С этого времени российские элиты пытаются вывести средства за границу, чтобы защитить свои активы от национализации в России.