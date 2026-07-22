Дроны атаковали Краснодарский край: горит логистический центр Wildberries (фото, видео)

В ночь на 22 июля Краснодарский край России атаковали беспилотники. В Краснодаре разгорелся масштабный пожар на территории логистического центра Wildberries.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA и OSINT-каналы.

Что известно об ударе в Армавире

По данным местных Telegram-каналов, в Армавире предположительно атаковали нефтебазу – после взрывов на месте вспыхнул пожар. В сети публикуют кадры самого момента атаки.

Что известно о Краснодаре

Взрывы также прозвучали непосредственно в Краснодаре - местные сообщают о мощном пожаре, масштаб которого виден на многочисленных фото и видео, опубликованных ночью.

По предварительным данным, под удар в Краснодаре попал один из самых больших логистических хабов Wildberries в России.

На месте зафиксировано попадание и масштабный пожар.