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Дроны атаковали Краснодарский край: горит логистический центр Wildberries (фото, видео)

05:14 22.07.2026 Ср
1 мин
Местные публикуют десятки кадров из обоих городов в течение всей ночи
aimg Екатерина Коваль
Дроны атаковали Краснодарский край: горит логистический центр Wildberries (фото, видео) Фото: пожар на месте попадания виден издалека (Getty Images)
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В ночь на 22 июля Краснодарский край России атаковали беспилотники. В Краснодаре разгорелся масштабный пожар на территории логистического центра Wildberries.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA и OSINT-каналы.

Что известно об ударе в Армавире

По данным местных Telegram-каналов, в Армавире предположительно атаковали нефтебазу – после взрывов на месте вспыхнул пожар. В сети публикуют кадры самого момента атаки.

Что известно о Краснодаре

Взрывы также прозвучали непосредственно в Краснодаре - местные сообщают о мощном пожаре, масштаб которого виден на многочисленных фото и видео, опубликованных ночью.

По предварительным данным, под удар в Краснодаре попал один из самых больших логистических хабов Wildberries в России.

На месте зафиксировано попадание и масштабный пожар.

Напомним, это уже не первый подобный удар по объектам Wildberries. 18 июля у россиян "сгорели покупки" на складе Wildberries под Москвой после атаки дронов - пожар был виден за несколько десятков километров.

Тогда же беспилотники атаковали несколько объектов в Московской области – кроме состава Wildberries в Электростале, под удар попала нефтебаза в Ногинске, а также сообщалось о взрывах в Твери и Владимире.

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