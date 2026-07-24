Эстонская разведка подсчитала ущерб России от ударов ВСУ по Wildberries

Успешные дальнобойные удары Сил обороны Украины по составам российского интернет-гиганта Wildberries наносят ощутимый удар по экономике РФ. Прямой ущерб от этих атак может достигать 2 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

Почему целью стал гражданский маркетплейс

Как отмечает издание, в отчете Разведывательного центра Сил обороны Эстонии отмечается, что за последнюю неделю украинские дроны атаковали склады Wildberries в Московской, Тамбовской областях, а также в Краснодарском и Ставропольском краях.

Несмотря на то, что площадка является гражданской платформой розничной торговли, она активно используется для обеспечения русской армии.

Через маркетплейс оккупационные подразделения и волонтеры закупают военное снаряжение – от формы и бронежилетов до беспилотников и запчастей к ним.

"Услугами Wildberries и ее конкурента Ozon пользуется большая часть населения России, поэтому украинские атаки оказывают значительный эффект в дополнение к прямому экономическому ущербу, который может достигать двух миллиардов долларов", - говорится в отчете.

Разведка подчеркивает, что эти удары усугубляют и без того слабый деловой климат в РФ.

В июле соответствующий индекс Центробанка России упал до -3,6 пункта, что стало самым плохим показателем с середины 2022 года.

Операция "Молочка"

Параллельно Украина продолжает системные удары по российскому судоходству и логистике в Азовском и Черном морях в рамках операции под кодовым названием "Молочка".

Главной целью являются корабли и автотранспорт, обеспечивающие оккупационную группировку в Крыму.

Ключевые последствия украинских ударов:

Сокращение логистики - сухопутный поток автотранспорта в Крым в июне упал на 70%, на дорогах действуют строгие ограничения.

- сухопутный поток автотранспорта в Крым в июне упал на 70%, на дорогах действуют строгие ограничения. Удары по флоту - атаковано около 200 судов (большинство – в Азовском море), что существенно подорвало экспорт российского топлива и поставки зерна.

- атаковано около 200 судов (большинство – в Азовском море), что существенно подорвало экспорт российского топлива и поставки зерна. Энергетический блэк-аут - с начала июля в Крыму поражено более 100 энергообъектов. Более 50% населения полуострова остается без света, а оккупационные власти признали несостоятельность составить даже графики отключений.

Чтобы защитить транспортировку, командование РФ вынуждено перебрасывать дополнительные подразделения ПВО и спецподразделения "Рубикон" по другим направлениям.