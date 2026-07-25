ua en ru
Сб, 25 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге

09:26 25.07.2026 Сб
2 мин
В сети публикуют кадры пожара
aimg Татьяна Степанова
Дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге Фото: дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Утром 25 июля украинские дроны снова атаковали склад маркетплейса Wildberries в России. На этот раз - в Екатеринбурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как сообщается, дроны начали избивать по складу Wildberries в Екатеринбурге утром.

Насколько удачной была атака, пока неизвестно. Над местом попадания поднимается столб дыма. В сети публикуют кадры пожара.

Также сообщается, что прилет был по парковке.

Расстояние от Украины до Екатеринбурга - примерно 1750 км.

В то же время командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что, кроме сегодняшней атаки, украинские дроны уже атаковали 6 склад Wildberries:

  • "Электросталь", Московская обл.;
  • "Краснодар", Краснодарский край;
  • Невинномысск", Ставропольский край;
  • "Шушары", Санкт-Петербург;
  • "Уткина Заводь", Санкт-Петербург;
  • "Симферополь", Симферополь, АР Крым.

Удары ВСУ по Wildberries

Напомним, ранее мы сообщали, что успешные дальнобойные удары Сил обороны Украины по складах российского интернет-гиганта Wildberries наносят ощутимый удар по экономике РФ. Прямой ущерб от этих атак может достигать 2 миллиардов долларов.

В частности, 18 июля у россиян "сгорели покупки" на складе Wildberries под Москвой после атаки дронов - пожар был виден за несколько десятков километров.

Ночью 22 июля российский Краснодар оказался под атакой беспилотников . На территории логистического центра Wildberries разгорелся масштабный пожар.

В ту же ночь дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Невинномыске Ставропольского края. Там также зафиксировали мощный пожар, факт атки подтвердили местные власти.

Позже обнародовали первые спутниковые фото пожаров на складах Wildberries, позволяющие оценить масштабы последствий ударов украинских беспилотников.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Екатеринбург Война в Украине Атака дронов
Новости
Дроны атаковали Ростов, Энгельс и Луганск: в городах возникли пожары, горит здание казармы
Дроны атаковали Ростов, Энгельс и Луганск: в городах возникли пожары, горит здание казармы
Аналитика
Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Пространство для компромиссов сокращается. Какие требования предъявляет МВФ к Украине