ua en ru
Ср, 22 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Невинномыске

06:49 22.07.2026 Ср
2 мин
Власти подтвердили атаку и сообщили о последствиях
aimg Екатерина Коваль
Дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Невинномыске Фото: на месте попадания вспыхнул масштабный пожар (t.me/mshs_official)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Утром 22 июля беспилотники поразили крупный логистический центр Wildberries в Невинномыске Ставропольского края. На территории загорелся масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы и местные власти.

Как развивалась атака

О возможном поражении объекта первым сообщили мониторингу Telegram-каналы - после серии попаданий на территории поднялись густой черный дым и масштабный пожар.

Местные власти атаку подтвердили. Около 03:30 российские СМИ со ссылкой на губернатора сообщали, что в Невинномыске ПВО отражает налет беспилотников, направленный на промышленную зону города - тогда речь шла о нескольких сбитых дронах.

Приблизительно в 05:00 губернатор Ставропольского края сообщил уже о пожаре на территории складского комплекса в результате атаки. По его словам, пострадали два человека, деталей он не уточнил.

Что известно по состоянию на сейчас

На месте работают пожарные и другие оперативные службы. По состоянию на 06.00 в регионе объявили отбой воздушной тревоги.

Последствия поражения и возможный ущерб пока уточняются. Глава Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что площадь логистического центра Wildberries в Невинномысске составляет около 90 тысяч квадратных метров.

БЭК

Напомним, этой же ночью, 22 июля, дроны уже атаковали объект Wildberries в Краснодарском крае, там на территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар.

Это уже не первый подобный удар по объектам компании. 18 июля у россиян "сгорели покупки" на складе Wildberries под Москвой после атаки дронов - пожар был виден за несколько десятков километров.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Дрони Война в Украине
Новости
Зеленский выбрал Драпатого новым главкомом ВСУ
Зеленский выбрал Драпатого новым главкомом ВСУ
Аналитика
Без "єОселі" некоторые девелоперы обанкротились бы: интервью главы "Укрфинжилья"
Александр Бердинскихредактор раздела "Бизнес" Без "єОселі" некоторые девелоперы обанкротились бы: интервью главы "Укрфинжилья"