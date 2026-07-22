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Пожары на складах Wildberries видны из космоса: появились первые спутниковые фото

19:26 22.07.2026 Ср
1 мин
Новые кадры позволяют оценить результаты работы "добрых дронов"
aimg Мария Науменко
Пожары на складах Wildberries видны из космоса: появились первые спутниковые фото
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После атак беспилотников на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномыске появились первые спутниковые снимки, показывающие масштабы пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу "Радио Свобода".

Первый спутниковый снимок зафиксировал пожар на складе Wildberries в Невинномыске. Фото было сделано в 11:05 по местному времени.

Пожары на складах Wildberries видны из космоса: появились первые спутниковые фотоФото: спутниковый снимок пожара на складе Wildberries в Невинномыске (Planet Labs/"Радио Свобода")

Также журналисты обнародовали кадры из Краснодара.

На них виден пожар на территории логистического центра Wildberries. Судя по снимку, огонь мог перекинуться на находившиеся на железнодорожной станции "Краснодар-Сортировочный" вагоны, расположенной рядом с составом.

В то же время из-за облачной погоды полностью оценить масштабы повреждений пока невозможно.

Напомним, в ночь на 22 июля беспилотники атаковали логистический центр Wildberries в Краснодаре. После попадания на территории комплекса вспыхнул масштабный пожар.

Уже утром дроны поразили еще один крупный логистический центр Wildberries – в Невинномыске Ставропольского края. После атаки там также возник масштабный пожар.

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