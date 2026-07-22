Пожары на складах Wildberries видны из космоса: появились первые спутниковые фото

После атак беспилотников на логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномыске появились первые спутниковые снимки, показывающие масштабы пожаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российскую службу " Радио Свобода ".

Первый спутниковый снимок зафиксировал пожар на складе Wildberries в Невинномыске. Фото было сделано в 11:05 по местному времени.

Фото: спутниковый снимок пожара на складе Wildberries в Невинномыске (Planet Labs/"Радио Свобода")

Также журналисты обнародовали кадры из Краснодара.

На них виден пожар на территории логистического центра Wildberries. Судя по снимку, огонь мог перекинуться на находившиеся на железнодорожной станции "Краснодар-Сортировочный" вагоны, расположенной рядом с составом.

В то же время из-за облачной погоды полностью оценить масштабы повреждений пока невозможно.