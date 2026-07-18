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У россиян "сгорели покупки" на складе Wildberries под Москвой после атаки дронов (видео)

10:59 18.07.2026 Сб
2 мин
Кадры масштабного пожара на складе быстро распространились по сети.
aimg Мария Науменко
У россиян "сгорели покупки" на складе Wildberries под Москвой после атаки дронов (видео) Фото: российские спасатели тушат пожар после атаки (росСМИ)
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Утро в Подмосковье началось с мощного пожара, который был виден в нескольких десятках километров. Впоследствии стало известно, что горит склад Wildberries.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева и российские Telegram-каналы.

Воробьев подтвердил, что при атаке беспилотников был поражен состав Wildberries.

По его словам, в результате ударов в Московской области пострадали 24 человека, часть из них "находится в тяжелом состоянии".

OSINT-проект ASTRA геолоцировал место пожара по видеозаписям очевидцев и подтвердил, что огонь охватил складской комплекс Wildberries в Электростале.

Украинский мониторинговый Telegram-канал Exilenova+ также опубликовал видео с места происшествия. На кадрах виден масштабный пожар и густой столб черного дыма.

В то же время Telegram-канал "ЧТД" сообщил, что дым от пожара на складе Wildberries в Электростале, а также на нефтебазе в подмосковном Ногинске был виден за десятки километров.

Wildberries является самым крупным российским маркетплейсом. Его владельцы находятся под санкциями СНБО Украины с 2021 года.

По информации российских СМИ, компания не планирует компенсировать продавцам потерю товаров, хранившихся на атакуемых складах. В Wildberries объясняют это тем, что падение беспилотников и их обломков относится к форс-мажорным обстоятельствам, освобождающим компанию от ответственности.

В ночь на 18 июля беспилотники атаковали несколько объектов в Московской области.

Помимо состава Wildberries в Электростале, под удар попала нефтебаза в Ногинске. Также сообщалось о взрывах в Твери и Владимире.

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