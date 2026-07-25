Україна за тиждень атакувала 10 складів Wildberries: в ISW оцінили наслідки для РФ

Атаки України на логістичні центри Wildberries змусять відчути війну жителів великих міст Росії, а також завдала удару по фінансових інтересах російської еліти, зокрема і в оточенні диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Усього за тиждень українські війська атакували щонайменше з десяток складів одного з найбільших російських маркетплейсів Wildberries. Під ударами опинилися об'єкти компанії як у різних регіонах Росії, так і на окупованих територіях України.

24 липня російське джерело поінформувало про термінове розгортання Росією додаткових стаціонарних позицій ППО Панцир по всій Московській області після ударів по об'єктах Wildberries у цьому регіоні, завданих 17-19 липня.

В ISW вважають, що зростаюча активність України в завданні ударів по глибокому тилу Росії, удари по об'єктах військової логістики та цілях на середніх відстанях, а також спроби ізолювати окупований Крим уже висувають до Росії додаткові вимоги щодо людських і матеріальних ресурсів - на додачу до наявних потреб в укомплектуванні особового складу та обороні лінії фронту.

На думку аналітиків, Росії буде непросто включити склади Wildberries та аналогічні об'єкти до дедалі довшого переліку тилових об'єктів, які їй необхідно захищати.

Перебої в роботі, ймовірно, й надалі завдаватимуть незручностей жителям великих міст, таких як Москва та Санкт-Петербург, які Кремль прагне убезпечити від наслідків війни.

Удари по об'єктах Wildberries також можуть чинити фінансовий тиск на найближче оточення Путіна.

За наявними даними, керівник адміністрації президента Антон Вайно та перший заступник керівника адміністрації Олексій Громов або підтримують Wildberries, або є співвласниками компанії.

ISW нагадав, що, за наявними даними, у березні 2026 року Путін звернувся до російських еліт із проханням фінансово підтримати його військові зусилля.

Цим він порушив обіцянку, дану олігархам у липні 2000 року, про те, що він підтримуватиме приватизацію радянських активів за умови, що олігархи не втручатимуться в російську політику та присягнуть на вірність Путіну.

Відтоді російські еліти намагаються вивести кошти за кордон, щоб захистити свої активи від націоналізації в Росії.