Украина и Россия могли начать мировую войну без моего вмешательства, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины могла стать мировой, если бы Штаты не вмешались.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Трампа во время общения с журналистами в Белом доме.

"Если бы мы не вмешались, могла бы быть мировая война. Украина и Россия закончили бы мировой войной. Я остановил это", - заявил Трамп.

Однако сейчас, по его словам, главным вопросом остается то, когда именно она будет урегулирована.

"Это может быть очень скоро", - заявил президент США.

Война России против Украины

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, нанеся массированные ракетные и авиаудары по городам и объектам критической инфраструктуры по всей стране.

Одновременно российские войска пересекли границы Украины с территории России, Беларуси и временно оккупированного Крыма. Это нападение стало самым масштабным вооруженным конфликтом в Европе со времен Второй мировой войны и нарушило основополагающие принципы международного права.

Заявления Трампа

Дональд Трамп еще во время избирательной кампании неоднократно обещал завершить войну в Украине.

В частности, 11 февраля этого года Трамп заявил, что, "вероятно", встретится с российским диктатором Владимиром Путиным до конца месяца. А потом начал делать пророссийские заявления и фактически обвинил в начале войны руководство Украины.

Впоследствии Трамп заявлял, что президент Владимир Зеленский является "диктатором без выборов", ведь за три года войны он ничего не сделал для завершения войны.

Через некоторое время Трамп заявил, что Россия виновата в войне, но также переложил вину за это на Зеленского и экс-президента США Джо Байдена. По его мнению, Путин хочет заключить мирное соглашение, но добавил, что "он не должен заключать соглашение, потому что мог бы захватить всю Украину".