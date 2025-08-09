ua en ru
Україна та Росія могли розпочати світову війну без мого втручання, - Трамп

Субота 09 серпня 2025 00:05
Україна та Росія могли розпочати світову війну без мого втручання, - Трамп Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України могла стати світовою, якби Штати не втрутились.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа під час спілкування з журналістами у Білому домі.

"Якби ми не втрутились, могла б бути світова війна. Україна та Росія закінчили б світовою війною. Я зупинив це", - заявив Трамп.

Однак наразі, за його словами, головним питанням лишається те, коли саме її буде врегульовано.

"Це може бути дуже скоро", - заявив президент США.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, завдавши масованих ракетних і авіаударів по містах та об’єктах критичної інфраструктури по всій країні.

Одночасно російські війська перетнули кордони України з території Росії, Білорусі та тимчасово окупованого Криму. Цей напад став наймасштабнішим збройним конфліктом у Європі з часів Другої світової війни та порушив основоположні принципи міжнародного права.

Заяви Трампа

Дональд Трамп ще під час виборчої кампанії неодноразово обіцяв завершити війну в Україні.

Зокрема, 11 лютого цього року Трамп заявив, що, "ймовірно", зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним до кінця місця. А потім почав робити проросійські заяви і фактично звинуватив у початку війни керівництво України.

Згодом Трамп заявляв, що президент Володимир Зеленський є "диктатором без виборів", адже за три роки війни він нічого не зробив для завершення війни.

Через деякий час Трамп заявив, що Росія винна у війні, але також переклав провину за це на Зеленського та екс-президента США Джо Байдена. На його думку, Путін хоче укласти мирну угоду, але додав, що "він не повинен укладати угоду, бо міг би захопити всю Україну".

А ось минулого місяця Трамп різко змінив свою Риторику щодо Росії. Зокрема, він жорстко розкритикував Путіна за масовані обстріли України та дав диктатору 50 днів на досягнення миру з Києвом. Однак згодом він скоротив строки та вказав дедлайном 8 серпня.

Сьогодні ж Трамп анонсував свою зустріч із Путіним, але відмовився розкривати деталі.

