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Трамп допускает, что встретится с Путиным до конца февраля

Среда 19 февраля 2025 01:45
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Трамп допускает, что встретится с Путиным до конца февраля Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Президент США Дональд Трамп заявил, что, "вероятно", встретится с российским диктатором Владимиром Путиным до конца февраля. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о возможности встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома и CNN.

При этом американский лидер не ответил, есть ли у него конкретная дата на примете. Тем временем до конца февраля осталось 10 дней.

CNN в свою очередь напоминает, что на прошлой неделе Трамп и Путин разговаривали по телефону в течение 90 минут, создав потепление в американо-российских отношениях, поскольку Трамп спешит завершить войну в Украине.

Напомним, что президент США Дональд также высказался по поводу итогов встреч России и Штатов в Саудовской Аравии. По его словам, РФ себя "хорошо показала" и якобы хочет завершить войну.

Также мы писали, что американская разведка не наблюдает готовности со стороны Путина установить реальный мир с Украиной. Российский диктатор считает, что "сможет переждать" Украину и Европу, чтобы в конце концов установить контроль над всей украинской территорией.

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