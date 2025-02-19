Трамп допускает, что встретится с Путиным до конца февраля

Президент США Дональд Трамп заявил, что, "вероятно", встретится с российским диктатором Владимиром Путиным до конца февраля. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о возможности встречи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома и CNN.

При этом американский лидер не ответил, есть ли у него конкретная дата на примете. Тем временем до конца февраля осталось 10 дней. CNN в свою очередь напоминает, что на прошлой неделе Трамп и Путин разговаривали по телефону в течение 90 минут, создав потепление в американо-российских отношениях, поскольку Трамп спешит завершить войну в Украине.