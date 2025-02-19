Трамп допускает, что встретится с Путиным до конца февраля
Президент США Дональд Трамп заявил, что, "вероятно", встретится с российским диктатором Владимиром Путиным до конца февраля. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о возможности встречи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома и CNN.
При этом американский лидер не ответил, есть ли у него конкретная дата на примете. Тем временем до конца февраля осталось 10 дней.
CNN в свою очередь напоминает, что на прошлой неделе Трамп и Путин разговаривали по телефону в течение 90 минут, создав потепление в американо-российских отношениях, поскольку Трамп спешит завершить войну в Украине.
Напомним, что президент США Дональд также высказался по поводу итогов встреч России и Штатов в Саудовской Аравии. По его словам, РФ себя "хорошо показала" и якобы хочет завершить войну.
Также мы писали, что американская разведка не наблюдает готовности со стороны Путина установить реальный мир с Украиной. Российский диктатор считает, что "сможет переждать" Украину и Европу, чтобы в конце концов установить контроль над всей украинской территорией.
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