Трамп дал Путину 10 дней на перемирие с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин имеет 10 дней для того, чтобы заключить мирное соглашение с Украиной.

Как сообщает РБК-Украина , об этом он заявил во время общения с журналистами.

Трампу напомнили его слова о том, что он обещал изменить сроки относительно того, когда Россия должна начать перемирие с Украиной. В частности о том, что президент США говорил о сокращении дедлайна на 10-12 дней.

"10 дней с сегодняшнего дня", - заявил Трамп.

Далее он сказал, что США введут пошлины и другие меры. Однако он не уверен, что это повлияет на Россию, ведь очевидно, она хочет продолжать войну.

"Но мы введем пошлины и другие меры. Это может повлиять на них, а может и нет, но это возможно", - сказал Трамп.