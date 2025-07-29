Трамп дал Путину 10 дней на перемирие с Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин имеет 10 дней для того, чтобы заключить мирное соглашение с Украиной.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время общения с журналистами.
Трампу напомнили его слова о том, что он обещал изменить сроки относительно того, когда Россия должна начать перемирие с Украиной. В частности о том, что президент США говорил о сокращении дедлайна на 10-12 дней.
"10 дней с сегодняшнего дня", - заявил Трамп.
Далее он сказал, что США введут пошлины и другие меры. Однако он не уверен, что это повлияет на Россию, ведь очевидно, она хочет продолжать войну.
"Но мы введем пошлины и другие меры. Это может повлиять на них, а может и нет, но это возможно", - сказал Трамп.
Ультиматум Трампа в 50 дней
Напомним, ранее Трамп пригрозил РФ новыми санкциями, если Путин не согласится прекратить войну против Украины. Сначала он Москве 50 дней на принятие соответствующего решения.
Но уже вчера Трамп заявил, что решил изменить условия своего ультиматума по введению значительных тарифов для Путина.
Позже он уточнил, что у главы Кремля осталось 10-12 дней, также Трамп сообщал, что рассматривает не только вторичные тарифы, но и вторичные санкции против России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.