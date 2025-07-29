ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп дал Путину 10 дней на перемирие с Украиной

Вторник 29 июля 2025 20:56
UA EN RU
Трамп дал Путину 10 дней на перемирие с Украиной Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что российский диктатор Владимир Путин имеет 10 дней для того, чтобы заключить мирное соглашение с Украиной.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время общения с журналистами.

Трампу напомнили его слова о том, что он обещал изменить сроки относительно того, когда Россия должна начать перемирие с Украиной. В частности о том, что президент США говорил о сокращении дедлайна на 10-12 дней.

"10 дней с сегодняшнего дня", - заявил Трамп.

Далее он сказал, что США введут пошлины и другие меры. Однако он не уверен, что это повлияет на Россию, ведь очевидно, она хочет продолжать войну.

"Но мы введем пошлины и другие меры. Это может повлиять на них, а может и нет, но это возможно", - сказал Трамп.

Ультиматум Трампа в 50 дней

Напомним, ранее Трамп пригрозил РФ новыми санкциями, если Путин не согласится прекратить войну против Украины. Сначала он Москве 50 дней на принятие соответствующего решения.

Но уже вчера Трамп заявил, что решил изменить условия своего ультиматума по введению значительных тарифов для Путина.

Позже он уточнил, что у главы Кремля осталось 10-12 дней, также Трамп сообщал, что рассматривает не только вторичные тарифы, но и вторичные санкции против России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Мирные переговоры Перемирие России и Украины Война в Украине
Новости
Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе: детали
Спецназовцы ГУР провели успешную операцию на Тендровской косе: детали
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку