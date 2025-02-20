Трамп заявил, что Зеленский якобы ничего не делал для завершения войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский за три года якобы ничего не сделал для завершения войны, так как не организовал никаких переговоров. Также Трамп озвучил потери Украины и России, исходя из своих данных.

"Мы успешно договариваемся о том, как положить конец войне с Россией. И только администрация Трампа сможет это сделать, даже Путин это признал. Не знаю, чего Зеленский хочет: чтобы деньги продолжали поступать? Он рассердился, что в Саудовскую Аравию его не пригласили... Но он за три года не организовал ни одной встречи, телефонного разговора", - сказал Трамп на инвестиционном форуме в Майами.

По мнению президента США, Зеленский отказывается организовать выборы, так как у него невысокий рейтинг, который "не может быть высоким, если города лежат в руинах". Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и посоветовал ему "действовать быстрее, а то ничего не останется от страны и нечем будет управлять".

Также Дональд Трамп назвал число погибших с обеих сторон. По его словам, Украина потеряла якобы 700 тысяч человек, а Россия - 900 тысяч.

"Это ужасно. Я люблю Украину, но Зеленскому очень плохо все удалось, он ничего не делал три года", - сказал глава Белого дома.

Комментируя переговоры делегаций России и США Саудовской Аравии, Трамп отметил, что они прошли очень хорошо и стали шагом вперед.

Трамп выразил надежду, что достигнет мира, войдет в историю как миротворец и что "грядет золотой век Америки".

"Я надеюсь, что моим главным наследием будет то, что я добился мира. Я войду в историю как миротворец. В заключение я должен сказать, что грядет золотой век Америки, это знают все наши граждане", - заявил он.