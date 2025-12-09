Украина и ЕС доработали мирный план и готовы представить его США, - Зеленский
Украина с европейскими партнерами доработала мирный план по завершению войны и готова в ближайшее время направить документ в США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Он рассказал, что сегодня состоялось обсуждение с переговорной командой Украины результатов работы в Лондоне на уровне советников по вопросам нацбезопасности стран ЕС.
"Работаем очень активно над всеми компонентами возможных шагов для окончания войны. Украинские и европейские компоненты проработаны уже больше, и мы готовы представить их партнерам в Америке", - отметил президент.
Зеленский подчеркнул, что Украина будет готова направить доработанные документы в США уже в ближайшее время.
"Мы заинтересованы в настоящем мире и постоянно на связи с Америкой. И как правильно отмечают партнеры по переговорным командам, все зависит от того, готовы ли в России делать действенные шаги, чтобы остановить кровопролитие и не допустить разжигания войны снова", - отметил украинский лидер.
Мирный план США
Напомним, администрация президента США Дональда Трампа подготовила проект мирного соглашения, которое предлагают как основу для завершения войны. Первоначальная версия содержала 28 пунктов.
Среди них были: отвод украинских войск с части территорий Донбасса, включая районы, которые сейчас находятся под контролем Украины. Также речь шла об ограничении или сокращении численности ВСУ - в первоначальном варианте речь шла о ее уменьшении.
После критики как со стороны Украины, так и со стороны ЕС, документ частично переделали: вместо 28 пунктов теперь он содержит около 20.
Украинские и американские делегации продолжают консультации, пытаясь согласовать базовые принципы возможного мирного урегулирования.
На днях украинские представители провели очередные переговоры с американской стороной по мирному плану после того, как представители Трампа - Стив Уиткофф и Джаред Кушнер - обсудили мирные предложения с диктатором Владимиром Путиным в Москве.
6 декабря состоялся двухчасовой телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского с Уиткоффом и Кушнером. По данным источников Axios, стороны обсуждали территории и гарантии безопасности. По второму вопросу фактически достигнуто согласие.
Между тем на днях Трамп заявил, что разочарован, поскольку украинский лидер еще не прочитал новый проект мирного соглашения США.