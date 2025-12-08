Умеров раскрыл первые детали о переговорах с представителями Трампа
Первоочередной задачей украинской делегации на переговорах было получить всю информацию о диалоге США и РФ в Москве.
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram.
Секретарь СНБО рассказал, что в течение нескольких дней вместе с начальником Генштаба ВСУ Андреем Гнатовым работал в Соединенных Штатах с представителями президента США Дональда Трампа. Он поблагодарил американскую сторону за конструктивное сотрудничество.
"Первоочередной задачей украинской команды было получить от американской стороны полную информацию об их разговоре в Москве и все драфты актуальных предложений, чтобы обсудить их подробно с президентом Украины", - говорится в сообщении.
По словам Умерова, сегодня президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставят полную информацию обо всех аспектах диалога с американской стороной и все документы.
Работа над мирным планом США продолжается
Напомним, в США прошла серия встреч секретаря СНБО Украины Рустема Умерова и начальника Генштаба ВСУ генерала Андрея Гнатова со специальным посланником по вопросам мира Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Шестые за последние две недели переговоры, были сосредоточены на продвижении "реалистичного и действенного пути достижения длительного и справедливого мира" в Украине.
6 декабря Владимир Зеленский провел длительный разговор с советниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером относительно мирного плана США.
Источники Axios говорят, что стороны обсудили территории и гарантии безопасности. По одному из вопросов есть прогресс.
8 декабря президент Украины будет в Лондоне. На встрече с лидерами Британии, Франции и Германии стороны обсудят ход текущих переговоров.