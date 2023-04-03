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Россия распространила фейк о "методичке" для украинских медиа по освещению боев за Бахмут

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Понедельник 03 апреля 2023 11:50
Россия распространила фейк о "методичке" для украинских медиа по освещению боев за Бахмут Фото: заместитель министра обороны Анна Маляр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты распространили фейк о якобы существовании "методички" для украинских медиа относительно того, как освещать ситуацию в Бахмуте. Но это ни что иное, как дезинформация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

Так, оккупанты обнародовали фейк с якобы материалами для работы украинских СМИ с экспертами по теме Бахмута. Среди основных мотивов сообщений - указывать, что ВСУ дают достойный отпор врагу; подчеркивать, что продвижение россиян временное и не отвечает правилам ведения войны; разъяснение относительно технического превосходства ВСУ над противником.

При этом в так называемой фейковой "методичке" содержится ряд запретов, таких как: упоминать о потерях украинских сил; положительно высказываться о россиянах и сомневаться в победе украинских защитников в боях за город.

При этом указано, что за нарушение этих несуществующих правил предусматривается штраф в 8 тысяч гривен.

Маляр назвала такую "методичку" смешным фейком, которые распространяет враг.

Россия распространила фейк о &quot;методичке&quot; для украинских медиа по освещению боев за Бахмут

Кроме того, заместитель министра обороны рассказала, в чем сила украинской публичной позиции по Бахмуту.

"В том, что мы публично транслируем нашу официальную позицию. Ее не надо бумажками передавать - она публичная", - отметила она.

Так, ежедневно президент Владимир Зеленский публикует вечерние обращения, каждый день выходит сводка Генштаба и позиция Минобороны. К тому же, официальную информацию сообщают пресс-офицеры - Юрий Игнат, Сергей Череватый, Наталья Гуменюк, Андрей Юсов, Алексей Дмитрашковский.

Напомним, недавно основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о якобы "юридическом взятии" Бахмута. Однако в ОП призвали не реагировать на фейки противника.

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