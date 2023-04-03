Под Бериславом мужчина пытался перенести российскую взрывчатку: она сдетонировала у него в руках
Вблизи села Шляхово Бериславской общины местный житель подорвался на российской взрывчатке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"60-летний мужчина пытался самостоятельно перенести неизвестный взрывоопасный предмет. Взрывчатка сдетонировала у него в руках", - говорится в сообщении.
Мужчина получил слишком тяжелые травмы из-за детонации взрывчатки и погиб на месте.
Жителям напоминают, что большая часть территорий Херсонской области усеяна российскими минами, растяжками и боеприпасами. Учитывая это, необходимо быть максимально осторожными, чтобы избежать трагедии.
Напомним, под Изюмом мужчина подорвался на взрывчатке на собственном подворье.
Кроме того, в Херсонской области погиб электромонтер, который накануне подорвался на российской мине.
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