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Дания и Норвегия передадут Украине снаряды для установок CAESAR

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Украина, Понедельник 03 апреля 2023 15:34
Дания и Норвегия передадут Украине снаряды для установок CAESAR Фото: Украине передадут снаряды для установок CAESAR (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

Дания и Норвегии договорились совместно передать Украине 8 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Они подходят для артиллерийских установок CAESAR.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Дании.

Сборка боеприпасов из компонентов производства обеих стран будет проводиться в Дании для дальнейшей передачи Киеву.

"Украинцы по-прежнему испытывают большую и острую потребность в боеприпасах для борьбы за свободу против России. Вместе с другими странами ЕС и НАТО Дания активно занимается подготовкой различной военной помощи. Важным примером является наше сотрудничество с Норвегией", - заявил исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Отмечается, что боеприпасы подходят для самоходных артиллерийских установок CAESAR, поставку которых Украине на безвозмездной основе одобрил парламент Дании в начале года.

"Ожидается, что снаряды будут переданы вместе с системами", - говорится в сообщении Минобороны Дании.

Ранее правительство Норвегии приняло решение безвозмездно передать Украине 12 комплектов дизельных поездов.

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