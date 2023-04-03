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Оккупанты устанавливают "зубы дракона" на востоке Крыма (фото)

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Понедельник 03 апреля 2023 18:05
Оккупанты устанавливают "зубы дракона" на востоке Крыма (фото) Иллюстративное фото: оккупанты устанавливают "зубы дракона" на востоке Крыма (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Россияне возводят противотанковые бетонные сооружения на востоке временно оккупированного Крыма. Они хотят продлить "зубы дракона" до Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По информации издания, укрепления строят на Ак-Монайском перешейке, который соединяет Керченский полуостров с основной частью Крыма. Ранее "зубы дракона" уже проложили от Азовского моря до трассы "Таврида", а теперь их хотят продлить до Черного моря.

Оккупанты устанавливают &quot;зубы дракона&quot; на востоке Крыма (фото)Фото: Ак-Монайский перешеек на карте (нажмите, чтобы увеличить)

В "Крым.Реалии" добавляют, что бетонные пирамиды укладывают в три ряда между поселком Приморский и селом Батальное.

Фото: оборонные сооружения россиян в Крыму (krymr.com)

Напомним, ранее стало известно, что россияне вырыли вдоль пляжей в Крыму сотни километров окопов. Обнародованы спутниковые снимки.

Также мы писали, что оккупанты массово возводят защитные сооружения в Крыму.

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