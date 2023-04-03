СБУ сообщила о подозрении прокремлевскому блоггеру-миллионнику

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении блогеру Юрию Подоляку, работающему на Кремль и публично оправдывающему российскую вооруженную агрессию против Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

"Находясь на территории страны-агрессора, он активно участвует в информационно-психологических операциях российских спецслужб. Злоумышленник регулярно выступает на пропагандистских телеканалах, в том числе на ток-шоу Соловьева", - пишет пресс-служба.

Во время эфиров блоггер призывает к захвату Украины и поддержке российских оккупантов в уничтожении гражданской инфраструктуры нашей страны.

В частности, пропагандист массово распространяет фейки о событиях на фронте в собственных социальных сетях и каналах Youtube, Rutube.

Блоггеру было сообщено о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 - действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти;

ч. 1 ст. 110 - распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины;

ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;

ст. 436 - пропаганда войны;

ч. 2 ст. 436-2 - оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии России против Украины, глорификация ее участников.

"Сейчас фигурант находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", - добавляет пресс-служба.

Фото: Юрий Подоляка (t.me/SBUkr)