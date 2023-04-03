Воевали в Харьковской области. Четырех боевиков "ЛНР" приговорили к 13 годам тюрьмы
В Украине приговорены к 13 годам тюрьмы четырех боевиков "ЛНР". Оккупанты воевали против ВСУ на территории Харьковской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
"В феврале 2022 года, перед началом полномасштабного вторжения РФ жители Луганской области добровольно перешли на сторону врага. Они вступили в незаконное военизированное формирование так называемой "ЛНР", - говорится в сообщении.
Отмечается, что позже они выполняли "боевые задания" на территории Харьковской области. В начале сентября 2022 года во время боевых действий на линии непосредственного вооруженного столкновения они были взяты в плен.
Суд признал четырех граждан Украины виновными в государственной измене, участии в террористической организации и деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований. Они получили 13 лет лишения свободы с конфискацией всего имущества.
Напомним, что житель Кривого Рога (Днепропетровская область) помогал оккупантам наносить удары по местному аэропорту. Мужчину задержали и приговорили к 15 годам тюрьмы за государственную измену.
С начала текущего года в Украине вынесли приговор 10 боевикам. Среди осужденных были белорусские наемники.
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