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Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы поддержки

Новина українською →
Понедельник 03 апреля 2023 18:33
Украина получила первый транш от МВФ в рамках новой программы поддержки Фото: Андрей Пышный (facebook.com/pyshnyy)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина получила первый транш от Международного валютного фонда в 2,7 млрд долларов в рамках новой программы расширенного финансирования.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Нацбанка Андрея Пышного.

По его словам, Украина получила 2 млрд специальных прав заимствований, что составляет около 2,7 млрд долларов.

Пышный поблагодарил партнеров за быструю помощь. Он отметил, что Украина уже активно работает для успешного прохождения первого пересмотра программы и получения следующего транша от МВФ.

Напомним, что 31 марта Совет директоров МВФ одобрил 4-летний пакет финансирования для Украины на 15,6 млрд долларов.

Подробнее о том, что Украина пообещала МВФ в новой программе - читайте в материале РБК-Украина.

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Андрей Пышный Национальный банк Украины МВФ
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