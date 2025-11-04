Украина вернула из оккупации еще восьмерых детей: в ОП раскрыли детали

Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще восьмерых детей и подростков. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Спасибо Save Ukraine, Объединенному центру СБУ по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате вооруженной агрессии против Украины и всем партнерам, которые помогли их спасти", - добавил Ермак.

Как отметил глава ОП, теперь все дети в безопасности - они получают необходимую помощь, восстанавливают документы и постепенно возвращаются к мирной жизни.

Депортация украинских детей

Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

В то же время, как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина смогла вернуть из России 1625 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.

Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Недавно сообщалось, что возросло количество стран, которые хотят помочь с возвращением украинских детей, которых Россия депортировала на свою территорию. Речь идет также о детях, которые находятся в оккупации.

Как недавно отмечал Зеленский, Украина передаст партнерам данные детей, которых похитила Россия. Первый список вскоре будет на столе у всех лидеров.