Україна повернула з окупації ще вісьмох дітей: в ОП розкрили деталі

Фото: Україна повернула з окупації ще вісьмох дітей (Getty Images)

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території ще вісьмох дітей та підлітків. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.