Україна повернула з окупації ще вісьмох дітей: в ОП розкрили деталі
Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території ще вісьмох дітей та підлітків. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.
За словами Єрмака, серед повернутих:
- 11-річний хлопчик, який чотири роки не виходив із дому, щоб його не виявили й не забрали окупанти, адже родина відмовилася від російської школи;
- 18-річний юнак, якому місцеві колаборанти погрожували депортацією та примусовим призовом, якщо він не стане на військовий облік;
- 17-річний підліток і його 15-річна сестра, які зазнавали постійного приниження у школі через українську мову, а їхніх батьків штрафували за таку "непокору";
- 21-річний хлопець, якого окупанти катували після обшуку, вимагаючи зізнання в нібито співпраці з українськими військовими й погрожували його родині насильством.
Як зазначив глава ОП, тепер усі діти у безпеці - вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи та поступово повертаються до мирного життя.
"Дякую Save Ukraine, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії проти України та всім партнерам, які допомогли їх врятувати", - додав Єрмак.
Депортація українських дітей
Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.
Водночас, як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна змогла повернути з Росії 1625 дітей. Це вдалось завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Нещодавно повідомлялося, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.
Як нещодавно зазначав Зеленський, Україна передасть партнерам дані дітей, яких викрала Росія. Перший список незабаром буде на столі в усіх лідерів.