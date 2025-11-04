ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна повернула з окупації ще вісьмох дітей: в ОП розкрили деталі

Вівторок 04 листопада 2025 19:51
Україна повернула з окупації ще вісьмох дітей: в ОП розкрили деталі Фото: Україна повернула з окупації ще вісьмох дітей (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території ще вісьмох дітей та підлітків. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, серед повернутих:

  • 11-річний хлопчик, який чотири роки не виходив із дому, щоб його не виявили й не забрали окупанти, адже родина відмовилася від російської школи;
  • 18-річний юнак, якому місцеві колаборанти погрожували депортацією та примусовим призовом, якщо він не стане на військовий облік;
  • 17-річний підліток і його 15-річна сестра, які зазнавали постійного приниження у школі через українську мову, а їхніх батьків штрафували за таку "непокору";
  • 21-річний хлопець, якого окупанти катували після обшуку, вимагаючи зізнання в нібито співпраці з українськими військовими й погрожували його родині насильством.

Як зазначив глава ОП, тепер усі діти у безпеці - вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи та поступово повертаються до мирного життя.

"Дякую Save Ukraine, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених, незаконно позбавлених волі осіб внаслідок збройної агресії проти України та всім партнерам, які допомогли їх врятувати", - додав Єрмак.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

Водночас, як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна змогла повернути з Росії 1625 дітей. Це вдалось завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно повідомлялося, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.

Як нещодавно зазначав Зеленський, Україна передасть партнерам дані дітей, яких викрала Росія. Перший список незабаром буде на столі в усіх лідерів.

