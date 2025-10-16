Украина вернула из оккупации еще восьмерых детей: в ОП раскрыли детали

Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще восьмерых детей и подростков. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
По словам Ермака, полуторагодовалого мальчика российские силовики едва не отобрали у матери после того, как нашли в ее телефоне контакт с украинским военным.
Семнадцатилетняя девушка стала свидетелем избиений и допросов своих близких, когда в их дом ворвались российские военные.
Шестнадцатилетнюю и тринадцатилетнюю сестер заставляли учиться по российской программе, травили за украинский язык и принудительно записали в так называемый "Движения первых" - организацию, которая милитаризирует детей и готовит их к службе в армии государства-агрессора.
Десятилетнего мальчика отец годами прятал дома, чтобы спасти его от принудительного обучения в российской школе.
Глава ОП отметил, что теперь все они получают необходимую помощь, восстанавливают документы и постепенно возвращаются к нормальной жизни.
"Спасибо Save Ukraine, Helping to Leave, Объединенному центру СБУ по координации поиска и освобождения военнопленных и другим партнерам, которые помогают спасать наших детей. Выполняем задание президента - вернуть всех украинских детей домой", - добавил Ермак.
Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.
В то же время, как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина смогла вернуть из России 1625 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Недавно сообщалось, что возросло количество стран, которые хотят помочь с возвращением украинских детей, которых Россия депортировала на свою территорию. Речь идет также о детях, которые находятся в оккупации.