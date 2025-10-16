Украина вернула из оккупации еще восьмерых детей: в ОП раскрыли детали

По словам Ермака, полуторагодовалого мальчика российские силовики едва не отобрали у матери после того, как нашли в ее телефоне контакт с украинским военным.

Семнадцатилетняя девушка стала свидетелем избиений и допросов своих близких, когда в их дом ворвались российские военные.

Шестнадцатилетнюю и тринадцатилетнюю сестер заставляли учиться по российской программе, травили за украинский язык и принудительно записали в так называемый "Движения первых" - организацию, которая милитаризирует детей и готовит их к службе в армии государства-агрессора.

Десятилетнего мальчика отец годами прятал дома, чтобы спасти его от принудительного обучения в российской школе.

Глава ОП отметил, что теперь все они получают необходимую помощь, восстанавливают документы и постепенно возвращаются к нормальной жизни.

"Спасибо Save Ukraine, Helping to Leave, Объединенному центру СБУ по координации поиска и освобождения военнопленных и другим партнерам, которые помогают спасать наших детей. Выполняем задание президента - вернуть всех украинских детей домой", - добавил Ермак.