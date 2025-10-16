Україна повернула з окупації ще вісьмох дітей: в ОП розкрили деталі

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території ще вісьмох дітей та підлітків. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.
За словами Єрмака, півторарічного хлопчика російські силовики ледь не відібрали у матері після того, як знайшли в її телефоні контакт з українським військовим.
Сімнадцятирічна дівчина стала свідком побиттів і допитів своїх близьких, коли до їхнього дому увірвалися російські військові.
Шістнадцятирічну та тринадцятирічну сестер змушували вчитися за російською програмою, цькували за українську мову та примусово записали до так званого "Движения первых" - організації, що мілітаризує дітей і готує їх до служби в армії держави-агресора.
Десятирічного хлопчика батько роками переховував удома, щоб урятувати його від примусового навчання в російській школі.
Глава ОП зазначив, що тепер усі вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи й поступово повертаються до нормального життя.
"Дякую Save Ukraine, Helping to Leave, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених та іншим партнерам, які допомагають рятувати наших дітей. Виконуємо завдання президента - повернути всіх українських дітей додому", - додав Єрмак.
Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.
Водночас, як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна змогла повернути з Росії 1625 дітей. Це вдалось завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Нещодавно повідомлялося, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.