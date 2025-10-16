Україна повернула з окупації ще вісьмох дітей: в ОП розкрили деталі

За словами Єрмака, півторарічного хлопчика російські силовики ледь не відібрали у матері після того, як знайшли в її телефоні контакт з українським військовим.

Сімнадцятирічна дівчина стала свідком побиттів і допитів своїх близьких, коли до їхнього дому увірвалися російські військові.

Шістнадцятирічну та тринадцятирічну сестер змушували вчитися за російською програмою, цькували за українську мову та примусово записали до так званого "Движения первых" - організації, що мілітаризує дітей і готує їх до служби в армії держави-агресора.

Десятирічного хлопчика батько роками переховував удома, щоб урятувати його від примусового навчання в російській школі.

Глава ОП зазначив, що тепер усі вони отримують необхідну допомогу, відновлюють документи й поступово повертаються до нормального життя.

"Дякую Save Ukraine, Helping to Leave, Об’єднаному центру СБУ з координації пошуку й звільнення військовополонених та іншим партнерам, які допомагають рятувати наших дітей. Виконуємо завдання президента - повернути всіх українських дітей додому", - додав Єрмак.