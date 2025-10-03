Украина вернула из оккупации еще более 20 детей

Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще 22 детей и подростков. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По словам Ермака, среди спасенных - 10-летний мальчик, которого заставляли учиться по российской программе и угрожали отправить на "обследование" в Крым с вымышленным психиатрическим диагнозом.

Вернули и 16-летнего подростка с младшим братом. Их семья подвергалась преследованиям в селе из-за отказа родителей оформлять российские паспорта и работать в школе, захваченной оккупантами.

Также вернули 14-летнюю девушку, которую в российской школе постоянно унижали за украинское происхождение.

Как отметил глава ОП, сегодня все спасенные дети в безопасности на подконтрольной территории Украины. Они получают психологическую поддержку и помощь с документами.

"Благодарен Save Ukraine, Helping to Leave, Объединенному центру по координации поиска и освобождения и всем партнерам, которые помогли спасти детей. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - добавил Ермак.