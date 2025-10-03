Украина вернула из оккупации еще более 20 детей
Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще 22 детей и подростков. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
По словам Ермака, среди спасенных - 10-летний мальчик, которого заставляли учиться по российской программе и угрожали отправить на "обследование" в Крым с вымышленным психиатрическим диагнозом.
Вернули и 16-летнего подростка с младшим братом. Их семья подвергалась преследованиям в селе из-за отказа родителей оформлять российские паспорта и работать в школе, захваченной оккупантами.
Также вернули 14-летнюю девушку, которую в российской школе постоянно унижали за украинское происхождение.
Как отметил глава ОП, сегодня все спасенные дети в безопасности на подконтрольной территории Украины. Они получают психологическую поддержку и помощь с документами.
"Благодарен Save Ukraine, Helping to Leave, Объединенному центру по координации поиска и освобождения и всем партнерам, которые помогли спасти детей. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - добавил Ермак.
Депортация украинских детей
Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.
В то же время, как сообщил президент Владимир Зеленский, Украина смогла вернуть из России 1625 детей. Это удалось благодаря инициативе Bring Kids Back UA.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Недавно сообщалось, что возросло количество стран, которые хотят помочь с возвращением украинских детей, которых Россия депортировала на свою территорию. Речь идет также о детях, которые находятся в оккупации.
Также двухпартийная группа сенаторов США призывает признать Россию государством-спонсором терроризма из-за массовой депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.