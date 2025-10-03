ua en ru
Україна повернула з окупації ще понад 20 дітей

П'ятниця 03 жовтня 2025 19:02
Україна повернула з окупації ще понад 20 дітей Фото: Україна повернула з окупації ще понад 20 дітей (t.me/ermaka2022)
Автор: Тетяна Степанова

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території ще 22 дітей та підлітків. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

За словами Єрмака, серед врятованих - 10-річний хлопчик, якого змушували навчатися за російською програмою та погрожували відправити на "обстеження" до Криму з вигаданим психіатричним діагнозом.

Повернули й 16-річного підлітка із молодшим братом. Їхня родина зазнавала переслідувань у селі через відмову батьків оформлювати російські паспорти й працювати у школі, захопленій окупантами.

Також повернули 14-річну дівчину, яку в російській школі постійно принижували за українське походження.

Як зазначив глава ОП, сьогодні всі врятовані діти у безпеці на підконтрольній території України. Вони отримують психологічну підтримку і допомогу з документами.

"Вдячний Save Ukraine, Helping to Leave, Об’єднаному центру з координації пошуку й звільнення та всім партнерам, які допомогли врятувати дітей. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - додав Єрмак.

Депортація українських дітей

Нагадаємо, за словами уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей.

Водночас, як повідомив президент Володимир Зеленський, Україна змогла повернути з Росії 1625 дітей. Це вдалося завдяки ініціативі Bring Kids Back UA.

Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

Нещодавно повідомлялося, що зросла кількість країн, котрі хочуть допомогти з поверненням українських дітей, яких Росія депортувала на свою територію. Мова йде також про дітей, котрі знаходяться в окупації.

Також двопартійна група сенаторів США закликає визнати Росію державою-спонсором тероризму через масову депортацію українських дітей з тимчасово окупованих територій.

